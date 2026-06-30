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ΔΙΕΘΝΗ

Άγριο έγκλημα στο Τέξας: Δίδυμες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου μητέρα πέντε παιδιών και χαμογελούσαν όταν τις συνέλαβαν - Δείτε βίντεο

 30.06.2026 - 06:58
Άγριο έγκλημα στο Τέξας: Δίδυμες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου μητέρα πέντε παιδιών και χαμογελούσαν όταν τις συνέλαβαν - Δείτε βίντεο

Σοκ έχει προκαλέσει στο Τέξας η δολοφονία μιας μητέρας πέντε παιδιών από δύο νεαρές δίδυμες που τη μαχαίρωσαν στη μέση του δρόμου χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο για το έγκλημα.

Το ακόμα πιο εξοργιστικό ήταν ότι όταν αστυνομικοί συνέλαβαν την 19χρονη Αμάγια Κούκι Ντίαζ και την 21χρονη Κίτι Μία Ντίαζ στην πόλη Ντελ Ρίο, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, η μια χαμογελούσε και η δεύτερη έκανε σόου για τις κάμερες.

Στο βίντεο φαίνεται η 19χρονη να χαμογελάει ενώ της έχουν περάσει χειροπέδες για τη δολοφονία της 32χρονης Καρολάιν «Κάρο» Πένια ενώ λίγο αργότερα η 21χρονη γελούσε φωνάζοντας «σταματήστε να με γράφετε»


Για τη δολοφονία που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, έχει συλληφθεί και η επίσης 21χρονη, Κιάντρα Ρενέ Φαζ, που είναι φίλη των δύο δίδυμων κοριτσιών.

Οι τρεις νεαρές που συνελήφθησαν για τη δολοφονία της 32χρονης μητέρας στο Τέξας


Φίλη του θύματος περιέγραψε ότι η 32χρονη πάλεψε για τη ζωή της κατά τη διάρκεια της ενέδρας που της έστησαν οι δύο δίδυμες και η φίλη τους που κρατούνται με εγγύηση 15 εκατομμυρίων δολαρίων

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media αλλά διεγράφη μετά τον θάνατο της 32χρονης, η γυναίκα είχε αίμα στο πουκάμισό της ενώ, κατά την περιγραφή της φίλης της, «τα τρία κορίτσια είναι μπροστά της και την έχουν περικυκλώσει».

Η 32χρονη που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας στο Τέξας

 

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι πριν την θανάσιμη επίθεση στην 32χρονη μητέρα με τα πέντε παιδιά ηλικίας από 3 έως 17 ετών και δύο εξ αυτών να είναι με ειδικές ανάγκες, δεν είχε υπάρξει κάποια αντιπαράθεση με τις τρεις συλληφθείσες.

Σημειώνεται ότι η μια από τις τρεις νεαρές που συνελήφθησαν είναι και αυτή μητέρα ενός μικρού παιδιού με φίλες της 32χρονη να αναρωτιούνται «γιατί μια μητέρα θα το έκανε αυτό σε μια άλλη μητέρα. Εκείνη θα βλέπει ακόμα τον γιο της να μεγαλώνει μέσα από το γυαλί και τα παιδιά της Κάρο θα έχουν μόνο μια ταφόπλακα».

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