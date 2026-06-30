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ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ προαναγγέλλει συνομιλίες στη Ντόχα, η Τεχεράνη τις διαψεύδει: «Ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι»

 30.06.2026 - 07:01
Ο Τραμπ προαναγγέλλει συνομιλίες στη Ντόχα, η Τεχεράνη τις διαψεύδει: «Ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι»

Με επιφυλακτικότητα αλλά και αισιοδοξία αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις επαφές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Ντόχα με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την ώρα που η Ουάσινγκτον μιλά για προγραμματισμένες συνομιλίες, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν υπάρχει καμία συνάντηση σε επίπεδο διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες.

Αρχικά μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social και στη συνέχεια μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις επαφές που, όπως είπε, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στη Ντόχα του Κατάρ.

«Θα γίνει μια συνάντηση γι' αυτό αύριο στη Ντόχα. Πηγαίνουν στο Κατάρ, νομίζω ότι έχουν ήδη φύγει ή ετοιμάζονται να φύγουν. Θα δούμε πώς θα πάει», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «ίσως σημαντικές, ίσως και όχι», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν.

 «Θα έλεγα ότι έχει σχεδόν κερδηθεί στρατιωτικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βασικός στόχος της Ουάσινγκτον παραμένει να μην αποκτήσει ποτέ η Τεχεράνη πυρηνικό όπλο.

Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα.

Ο Γουίτκοφ ταξιδεύει στη Ντόχα

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθ' οδόν προς τη Ντόχα.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν ταξιδεύει μαζί με τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Παράλληλα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι οι τεχνικές συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης συνεχίζονται κανονικά, παρά την πρόσφατη ανταλλαγή πυρών στην περιοχή.

Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπάρχουν συνομιλίες

Από την πλευρά του, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κανένα επίπεδο τις επόμενες ημέρες.

Η Τεχεράνη τονίζει ότι η προτεραιότητά της παραμένει η εφαρμογή των προβλέψεων του μνημονίου κατανόησης και όχι η έναρξη διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία.

Η διαφοροποίηση των δημόσιων τοποθετήσεων από Ουάσινγκτον και Τεχεράνη δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα των επαφών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Κατάρ.

Πηγή: protothema.gr

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