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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στις ΗΠΑ: Στραγγάλισε την φίλη του, έσερνε το πτώμα της στο δάσος και μετά... πέθανε από καρδιακή προσβολή

 30.06.2026 - 08:21
Σοκ στις ΗΠΑ: Στραγγάλισε την φίλη του, έσερνε το πτώμα της στο δάσος και μετά... πέθανε από καρδιακή προσβολή

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αποκάλυψε η νεκροψία στα πτώματα ενός ζευγαριού που βρέθηκαν σε δάσος στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ.

Ο Ντάνιελ Ρόμπινς, 44 ετών, και η 47χρονη Τζέσικα Φολντς, μητέρα τριών παιδιών βρέθηκαν νεκροί νεκροί σε μια δασώδη περιοχή στη μικρή, αγροτική κοινότητα Lanett στις 10 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές η γυναίκα είχε σηκωμένα τα χέρια της πάνω από το κεφάλι της, ενώ ο άνδρας ήταν δίπλα της σε εμβρυϊκή θέση. Δίπλα της παρατήρησαν «ίχνη σύρσης». Η αυτοψία στη συνέχεια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Φολντς στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου.

Αν και δεν είναι σαφές πού έγινε η δολοφονία της, η αστυνομία υποπτεύεται ότι ο Ρόμπινς σκότωσε τη Φολντς κατά τη διάρκεια ενός ενδο-οικογενειακού επεισοδίου το προηγούμενο βράδυ.

Πιστεύουν ότι προσπαθούσε να ξεφορτωθεί τα λείψανά της όταν κατέρρευσε και πέθανε, είπε ο εισαγγελέας Mike Segrest στο AL.com.

«Πέθανε από καρδιακή προσβολή ενώ το έκανε», είπε ο Segrest. «Τα σώματά τους ήταν εκεί μαζί».

Η αστυνομία κλήθηκε στη δασώδη περιοχή όταν ένας περαστικός εντόπισε ένα φορτηγό εγκαταλελειμμένο κατά μήκος ενός χωματόδρομου.

Το φορτηγό είχε μείνει σε λειτουργία, η πόρτα του οδηγού ήταν ανοιχτή και η πόρτα του χώρου αποσκευών ήταν κατεβασμένη.

Φτάνοντας στο σημείο, οι αξιωματούχοι ακολούθησαν σημάδια συρσίματος στο χώμα, ξεκινώντας από την πόρτα του χώρου αποσκευών και καταλήγοντας στο σημείο όπου βρέθηκαν τα πτώματά τους.

Ο Ρόμπινς είχε μια προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση, είπε η πρώην σύζυγός του στο WTVM, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνιστεί αν συνέβαλε στον θάνατό του.

Η Φολντς ζούσε μόλις λίγα μίλια μακριά από το δάσος όπου βρέθηκε το σώμα της.

Δεν είναι γνωστό πόσο καιρό ήταν μαζί, ωστόσο σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία ο επί πέντε χρόνια σύζυγος της Φολντς, πέθανε τον Φεβρουάριο του 2025.

Η 47χρονη αφήνει πίσω του τρεις ενήλικες γιους και δύο εγγόνια. Ο Ρόμπινς ήταν πατέρας μιας κόρης.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα το κίνητρο της δολοφονίας, το οποίο παραμένει υπό διερεύνηση.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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