Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineViral η χήρα στο Μεξικό: Ξεσάλωσε με twerking πάνω στο φέρετρο του συζύγου της - Δείτε βίντεο
LIKE ONLINE

Viral η χήρα στο Μεξικό: Ξεσάλωσε με twerking πάνω στο φέρετρο του συζύγου της - Δείτε βίντεο

 30.06.2026 - 08:26
Viral η χήρα στο Μεξικό: Ξεσάλωσε με twerking πάνω στο φέρετρο του συζύγου της - Δείτε βίντεο

Για κάποιους ήταν ασέβεια, για άλλους ένας βαθιά προσωπικός και συγκινητικός αποχαιρετισμός.

Το πένθος δεν έχει κανόνες και συχνά παίρνει μορφές που ξαφνιάζουν όσους βρίσκονται απ' έξω. Στο Μεξικό, για παράδειγμα, ένα βίντεο από κηδεία έχει προκαλέσει εκατομμύρια προβολές και έντονες αντιδράσεις στα social media, καθώς καταγράφει μια γυναίκα να αποχαιρετά τον νεκρό σύζυγό της με έναν τρόπο -ας τον πούμε- ιδιαίτερο.

Η χήρα, που λέτε, εμφανίζεται να χορεύει twerk πάνω και γύρω από το φέρετρο του άνδρα της υπό τους ήχους μουσικής reggaeton, σε μια σκηνή που για κάποιους θεωρήθηκε συγκινητική και για άλλους προκλητική. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, πυροδοτώντας συζητήσεις για το πώς διαφορετικοί πολιτισμοί και άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον αποχαιρετισμό ενός αγαπημένου προσώπου.


Ένα αντίο που θύμιζε γιορτή

Στο βίντεο, η ατμόσφαιρα απέχει αρκετά από την εικόνα μιας παραδοσιακής κηδείας. Συγγενείς και φίλοι βρίσκονται γύρω από το ανοιχτό φέρετρο, ενώ η μουσική παίζει δυνατά και αρκετοί από τους παρευρισκόμενους χειροκροτούν στον ρυθμό.

Πολλοί φορούν μπλουζάκια με τη φωτογραφία του εκλιπόντος, ενώ σε κάποια πλάνα διακρίνονται μουσικοί να τραγουδούν ζωντανά μπροστά στο φέρετρο. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό, η χήρα χορεύει εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, με δάκρυα στα μάτια, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο της ζωής της με τον δικό της τρόπο.

 

 

 

Η εικόνα προκάλεσε αμέσως κύμα σχολίων. Άλλοι μίλησαν για έλλειψη σεβασμού, υποστηρίζοντας ότι μια κηδεία πρέπει να διατηρεί έναν πιο αυστηρό και σοβαρό χαρακτήρα. Άλλοι, αντίθετα, θεώρησαν πως πρόκειται για μια πράξη αγάπης και έναν προσωπικό φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που ίσως αγαπούσε τη μουσική, τον χορό και τη χαρά.

Το υλικό κοινοποιήθηκε από τον Περουβιανό καλλιτέχνη Cristian Huancahuari, γνωστό ως «El Cangri del Callao», ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τις εμφανίσεις του σε τελετές αποχαιρετισμού στη Λατινική Αμερική.

Un servicio ofrece en funerales presentaciones del artista Cristian Huancahuari, conocido popularmente como "El Cangri del Callao". 🤔

En redes sociales comentan que esta es una manera de despedir a los difuntos, que muchas veces preferirían ver a su familia feliz. 🕊️

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο Νικόλας Χατζηπέτρου: Ήταν μόλις 42 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Τρομερό βίντεο: Χαλαρός οδηγός βαν επεμβαίνει σε καταδίωξη της αστυνομίας και βοηθά στη σύλληψη
Συγκλονιστικές εικόνες από την κατάρρευση δύο μπαλκονιών στη Λεμεσό - Μετακινήθηκαν πάνω από 35 οικογένειες - Δείτε βίντεο
«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο – Αποκλείστηκε η σκηνή
Στο νοσοκομείο 26χρονος: Δύο πρόσωπα του επιτέθηκαν με μαχαίρι και μπαστούνι του γκολφ
«Ζαλίζει» η Ντούα Λίπα - Γυμνή στη μπανιέρα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκ στις ΗΠΑ: Στραγγάλισε την φίλη του, έσερνε το πτώμα της στο δάσος και μετά... πέθανε από καρδιακή προσβολή

 30.06.2026 - 08:21
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

 30.06.2026 - 08:37
Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Λεμεσό η υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση και αφορά αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή του. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  30.06.2026 - 08:37
Κυπριακό σε παράταση μέχρι την Άγκυρα - Το ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν και το στοίχημα των ευρωτουρκικών

Κυπριακό σε παράταση μέχρι την Άγκυρα - Το ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν και το στοίχημα των ευρωτουρκικών

  •  30.06.2026 - 06:26
Συγκλονιστικές εικόνες από την κατάρρευση δύο μπαλκονιών στη Λεμεσό - Μετακινήθηκαν πάνω από 35 οικογένειες - Δείτε βίντεο

Συγκλονιστικές εικόνες από την κατάρρευση δύο μπαλκονιών στη Λεμεσό - Μετακινήθηκαν πάνω από 35 οικογένειες - Δείτε βίντεο

  •  30.06.2026 - 06:46
Θρίλερ στην Ξυλοφάγου: Το «μυστικό» της κάμερας ίσως λύσει το μυστήριο - Τι κατέγραψε πριν από την τραγωδία με τα δύο αδελφάκια

Θρίλερ στην Ξυλοφάγου: Το «μυστικό» της κάμερας ίσως λύσει το μυστήριο - Τι κατέγραψε πριν από την τραγωδία με τα δύο αδελφάκια

  •  30.06.2026 - 06:27
Καιρός: Ένα βήμα πριν τους 40 βαθμούς – Στο βάθος μίνι «ανάσα» από τη ζέστη – Στο μενού και ισχυροί άνεμοι

Καιρός: Ένα βήμα πριν τους 40 βαθμούς – Στο βάθος μίνι «ανάσα» από τη ζέστη – Στο μενού και ισχυροί άνεμοι

  •  30.06.2026 - 06:22
Στο νοσοκομείο 26χρονος: Δύο πρόσωπα του επιτέθηκαν με μαχαίρι και μπαστούνι του γκολφ

Στο νοσοκομείο 26χρονος: Δύο πρόσωπα του επιτέθηκαν με μαχαίρι και μπαστούνι του γκολφ

  •  30.06.2026 - 07:24
«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο – Αποκλείστηκε η σκηνή

«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο – Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  30.06.2026 - 07:12
Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τον εγκλωβισμό στο αυτοκίνητο - Μικρές κινήσεις που σώζουν ζωές

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τον εγκλωβισμό στο αυτοκίνητο - Μικρές κινήσεις που σώζουν ζωές

  •  30.06.2026 - 06:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα