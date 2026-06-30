Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΒίντεο: Παραλίγο μετωπική στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο – Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο: Παραλίγο μετωπική στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο – Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

 30.06.2026 - 09:57
Βίντεο: Παραλίγο μετωπική στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο – Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στα Κάτω Πολεμίδια, όταν γυναίκα οδηγός εισήλθε αντίθετα στην κυκλοφορία σε κυκλικό κόμβο, προκαλώντας αναστάτωση και θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 12:16 το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026, στον κυκλικό κόμβο που συνδέει τις οδούς Ηλία Καννάουρου, Κάθετου Λιμένα και Νίκαιας, στην περιοχή Ανθούπολης.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε από το RoadReportCY, διακρίνεται το όχημα να εισέρχεται στον κυκλικό κόμβο από τη λανθασμένη κατεύθυνση, κινούμενο απέναντι από τη νόμιμη ροή της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που κινούνταν κανονικά αντιλήφθηκαν εγκαίρως τον κίνδυνο, επιβράδυναν και πραγματοποίησαν προσεκτικούς ελιγμούς, αποτρέποντας μια πιθανή μετωπική σύγκρουση.

Το βίντεο αποτυπώνει τις στιγμές έντασης που επικράτησαν, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σημασία της αυξημένης προσοχής και της σωστής σήμανσης κατά την οδήγηση, ιδιαίτερα στους κυκλικούς κόμβους.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι ένα στιγμιαίο λάθος ή η απροσεξία πίσω από το τιμόνι μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Δείτε βίντεο: 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο Νικόλας Χατζηπέτρου: Ήταν μόλις 42 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Τρόμος στην Πάφο: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πλυντήριο πιάτων - Προκλήθηκαν ζημιές στην κουζίνα κατοικίας
Συγκλονιστικές εικόνες από την κατάρρευση δύο μπαλκονιών στη Λεμεσό - Μετακινήθηκαν πάνω από 35 οικογένειες - Δείτε βίντεο
«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο – Αποκλείστηκε η σκηνή
Βίντεο: Παραλίγο μετωπική στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο – Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
«Ήταν άδικο...»: Η καταγγελία γονέα για τα βραβεία στις αποφοιτήσεις - «Έφυγαν χωρίς ούτε μία διάκριση»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ήταν άδικο...»: Η καταγγελία γονέα για τα βραβεία στις αποφοιτήσεις - «Έφυγαν χωρίς ούτε μία διάκριση»

 30.06.2026 - 09:48
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ξεκάθαρη απόδειξη και ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΑΟΖ της Κύπρου»

 30.06.2026 - 10:04
Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Λεμεσό η υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση και αφορά αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή του. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  30.06.2026 - 08:37
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ξεκάθαρη απόδειξη και ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΑΟΖ της Κύπρου»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ξεκάθαρη απόδειξη και ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΑΟΖ της Κύπρου»

  •  30.06.2026 - 10:04
Κυπριακό σε παράταση μέχρι την Άγκυρα - Το ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν και το στοίχημα των ευρωτουρκικών

Κυπριακό σε παράταση μέχρι την Άγκυρα - Το ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν και το στοίχημα των ευρωτουρκικών

  •  30.06.2026 - 06:26
Θρίλερ στην Ξυλοφάγου: Το «μυστικό» της κάμερας ίσως λύσει το μυστήριο - Τι κατέγραψε πριν από την τραγωδία με τα δύο αδελφάκια

Θρίλερ στην Ξυλοφάγου: Το «μυστικό» της κάμερας ίσως λύσει το μυστήριο - Τι κατέγραψε πριν από την τραγωδία με τα δύο αδελφάκια

  •  30.06.2026 - 06:27
Παίρνει θέση ο Σύκας - «Για μένα το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά, θα συνεχίσω να υπηρετώ την παράταξή μου»

Παίρνει θέση ο Σύκας - «Για μένα το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά, θα συνεχίσω να υπηρετώ την παράταξή μου»

  •  30.06.2026 - 11:03
Συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα: Τον απείλησε ο αστυνομικός ότι θα τον πυροβολήσει - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα: Τον απείλησε ο αστυνομικός ότι θα τον πυροβολήσει - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

  •  30.06.2026 - 09:31
Σοκάρει καταγγελία: Οδηγός έκλεισε ράμπα ΑμεΑ και άφησε ηλικιωμένο να περιμένει - Δείτε φωτογραφία

Σοκάρει καταγγελία: Οδηγός έκλεισε ράμπα ΑμεΑ και άφησε ηλικιωμένο να περιμένει - Δείτε φωτογραφία

  •  30.06.2026 - 09:10
Προειδοποιούν οι Βάσεις: Απαγορεύεται η κολύμβηση στο λιμάνι στη Δεκέλεια – Τι θα συμβεί στους παραβάτες

Προειδοποιούν οι Βάσεις: Απαγορεύεται η κολύμβηση στο λιμάνι στη Δεκέλεια – Τι θα συμβεί στους παραβάτες

  •  30.06.2026 - 09:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα