Βίντεο: Παραλίγο μετωπική στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο – Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 12:16 το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026, στον κυκλικό κόμβο που συνδέει τις οδούς Ηλία Καννάουρου, Κάθετου Λιμένα και Νίκαιας, στην περιοχή Ανθούπολης.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε από το RoadReportCY, διακρίνεται το όχημα να εισέρχεται στον κυκλικό κόμβο από τη λανθασμένη κατεύθυνση, κινούμενο απέναντι από τη νόμιμη ροή της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που κινούνταν κανονικά αντιλήφθηκαν εγκαίρως τον κίνδυνο, επιβράδυναν και πραγματοποίησαν προσεκτικούς ελιγμούς, αποτρέποντας μια πιθανή μετωπική σύγκρουση.

Το βίντεο αποτυπώνει τις στιγμές έντασης που επικράτησαν, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σημασία της αυξημένης προσοχής και της σωστής σήμανσης κατά την οδήγηση, ιδιαίτερα στους κυκλικούς κόμβους.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι ένα στιγμιαίο λάθος ή η απροσεξία πίσω από το τιμόνι μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Δείτε βίντεο: