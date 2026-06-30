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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ξεκάθαρη απόδειξη και ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΑΟΖ της Κύπρου»

 30.06.2026 - 10:04
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ξεκάθαρη απόδειξη και ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΑΟΖ της Κύπρου»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, αντιπροσωπεία της ExxonMobil και της Qatar Energy.

Καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι για τις σημερινές ανακοινώσεις. Είναι ξεκάθαρη απόδειξη και ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΑΟΖ της Κύπρου, αλλά και για τις προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου να αναπτυχθεί ως πιθανός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη. Προσβλέπουμε σε ακόμη πιο θετικές ανακοινώσεις στο εγγύς μέλλον.

Συζητάμε συγκεκριμένα για περισσότερα τεμάχια και ελπίζω σύντομα να είμαστε σε θέση να προβούμε σε ανακοινώσεις.

Για μας το ότι η ExxonMobil και η Qatar Petroleum δραστηριοποιούνται στην ΑΟΖ μας είναι από τις πιο σημαντικές εξελίξεις και πρέπει να επαινέσω δημοσίως τη δουλειά σας, τον επαγγελματισμό σας, την ηγεσία σας στον τομέα της ενέργειας, και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που εργαζόμαστε μαζί σας».

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της ExxonMobil κ. John Ardill ανέφερε ότι ήταν μια μακρά πορεία από το 2017 για την εταιρεία, σημειώνοντας ότι ποτέ δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα, ενώ εδώ υπήρξαν δύο κοιτάσματα, κάτι υπέροχο για την Κύπρο, όπως είπε, σημειώνοντας πως η επόμενη πρόκληση είναι να αναπτυχθούν τα κοιτάσματα. Το έργο ήταν πολύ επιτυχές για όλους τους εμπλεκόμενους, πρόσθεσε.

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