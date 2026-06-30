Ένα νέο all-day destination έρχεται στη Λεμεσό – Θα γίνει το νέο talk of the town

Ο λόγος για το The One Limassol, που ετοιμάζεται να ανοίξει επίσημα τις πόρτες του στις 5 Ιουλίου 2026 στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης (στο χώρο όπου μέχρι πρότινος στεγαζόταν το Bedroom), και το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο all-day lifestyle destination, συνδυάζοντας γαστρονομία, καφέ, cocktails, μουσική και διασκέδαση σε έναν μοναδικό χώρο δίπλα στη θάλασσα.

Το The One Limassol αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο ενός διεθνούς concept της Almal, το οποίο σχεδιάζει αντίστοιχους προορισμούς σε Μπαλί, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Σεϋχέλλες και Μαυρίκιο, με τη Λεμεσό να αποτελεί την πρώτη του στάση στη Μεσόγειο.

Το ολοκαίνουριο μαγαζί της Λεμεσού, έχει σύγχρονη αισθητική, ενώ η φιλοσοφία του ακολουθεί τον φυσικό ρυθμό της ημέρας. Εξ ου και το The One μεταμορφώνεται συνεχώς, ώστε να προσφέρει στους επισκέπτες του διαφορετικές εμπειρίες από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι τα late-night DJ sets.

Το πρωί, ο χώρος υποδέχεται τους επισκέπτες με specialty coffee, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα και προσεγμένο breakfast, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας πρωταγωνιστούν το brunch, το all-day dining και η χαλαρή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα, ιδανική για συναντήσεις, βουτιές ή στιγμές χαλάρωσης.

Καθώς ο ήλιος δύει, το σκηνικό αλλάζει. Signature cocktails, δημιουργικά πιάτα to share και ανεμπόδιστη θέα στη Μεσόγειο δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για τα περίφημα sunset sessions.

Το βράδυ, το εστιατόριο μετατρέπεται σε έναν κομψό γαστρονομικό προορισμό με μεσογειακή κουζίνα, μουσική και έντονη social ατμόσφαιρα, ενώ αργότερα τη σκυτάλη παίρνουν οι DJs και τα live performances, μετατρέποντας το The One σε ένα από τα πιο ζωντανά nightlife spots της πόλης.

Η φιλοσοφία του βασίζεται στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας, όπου κάθε λεπτομέρεια -από το design και την εξυπηρέτηση μέχρι τη μουσική και το φαγητό- έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μια διαφορετική αίσθηση σε κάθε ώρα της ημέρας.

Με δυνατότητα φιλοξενίας έως 150 ατόμων για δείπνο και περισσότερων από 250 επισκεπτών για βραδινές εκδηλώσεις, το The One φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο σημείο συνάντησης της Λεμεσού για όσους αγαπούν τη ζωή, το καλό φαγητό, τα cocktails, τη μουσική και τη σύγχρονη αστική διασκέδαση.

Aξίζει, τέλος, να αναφέρουμε ότι το νέο project της Λεμεσού συμπράττει με το αθηναϊκό Sea You Mezeri, το μαγαζί στο Κολωνάκι πίσω από τη δημιουργία του οποίου βρίσκονται ο επιχειρηματίας Γιώργος Παπαχριστοφόρου, μαζί με δύο ανθρώπους με πολύχρονη εμπειρία στο μοντέλο φιλοξενίας που συνδυάζει την εστίαση με τη διασκέδαση, του Ανδρέα Ανδρουλακάκη, DJ, producer & compiler – γνωστού στους Κυπρίους από τα επιτυχημένα Nissos Beach (στην παραλία του Lady's Mile) και του Savoy Music Restaurant (στο κέντρο της πόλης) και του σεφ και επίσης ιδιοκτήτη, Δημήτρη Νίκολη, executive σεφ του Barbarossa της Πάρου.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus