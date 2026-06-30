Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΠροβλήματα στη Revolut- Επηρεάζονται μεταφορές χρημάτων, συνάλλαγμα και εσωτερικές συναλλαγές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προβλήματα στη Revolut- Επηρεάζονται μεταφορές χρημάτων, συνάλλαγμα και εσωτερικές συναλλαγές

 30.06.2026 - 11:08
Προβλήματα στη Revolut- Επηρεάζονται μεταφορές χρημάτων, συνάλλαγμα και εσωτερικές συναλλαγές

Τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζει η Revolut, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η λειτουργία βασικών τραπεζικών υπηρεσιών για μέρος των πελατών της.

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα ενημέρωσης της εταιρείας, παρουσιάζονται δυσλειτουργίες στις μεταφορές χρημάτων (Transfers), στις εσωτερικές μεταφορές (Internal Transfers), καθώς και στην υπηρεσία συναλλάγματος (Currency Exchange).

Ως αποτέλεσμα, αρκετοί χρήστες που επιχειρούν να πραγματοποιήσουν μεταφορά χρημάτων, να μεταφέρουν κεφάλαια μεταξύ λογαριασμών τους ή να προχωρήσουν σε μετατροπή συναλλάγματος, αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους ή λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος.

Η Revolut έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα μέσω της σελίδας System Status, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γνωστοποιήσει τα ακριβή αίτια της δυσλειτουργίας ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης των υπηρεσιών.

Οι πελάτες που επηρεάζονται, καλούνται να δοκιμάσουν εκ νέου αργότερα, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο Νικόλας Χατζηπέτρου: Ήταν μόλις 42 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Τρόμος στην Πάφο: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πλυντήριο πιάτων - Προκλήθηκαν ζημιές στην κουζίνα κατοικίας
Συγκλονιστικές εικόνες από την κατάρρευση δύο μπαλκονιών στη Λεμεσό - Μετακινήθηκαν πάνω από 35 οικογένειες - Δείτε βίντεο
«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο – Αποκλείστηκε η σκηνή
Βίντεο: Παραλίγο μετωπική στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο – Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
«Ήταν άδικο...»: Η καταγγελία γονέα για τα βραβεία στις αποφοιτήσεις - «Έφυγαν χωρίς ούτε μία διάκριση»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Are We Building Brands or Just Filling Space?

 30.06.2026 - 11:08
Επόμενο άρθρο

Πέθανε η Βασιλική Χριστοδουλίδου - Την Παρασκευή η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 30.06.2026 - 11:17
Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Λεμεσό η υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση και αφορά αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή του. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

Τραγωδία στη Λεμεσό: Μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο φαίνεται να εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές – Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  30.06.2026 - 08:37
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ξεκάθαρη απόδειξη και ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΑΟΖ της Κύπρου»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ξεκάθαρη απόδειξη και ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΑΟΖ της Κύπρου»

  •  30.06.2026 - 10:04
Κυπριακό σε παράταση μέχρι την Άγκυρα - Το ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν και το στοίχημα των ευρωτουρκικών

Κυπριακό σε παράταση μέχρι την Άγκυρα - Το ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν και το στοίχημα των ευρωτουρκικών

  •  30.06.2026 - 06:26
Θρίλερ στην Ξυλοφάγου: Το «μυστικό» της κάμερας ίσως λύσει το μυστήριο - Τι κατέγραψε πριν από την τραγωδία με τα δύο αδελφάκια

Θρίλερ στην Ξυλοφάγου: Το «μυστικό» της κάμερας ίσως λύσει το μυστήριο - Τι κατέγραψε πριν από την τραγωδία με τα δύο αδελφάκια

  •  30.06.2026 - 06:27
Παίρνει θέση ο Σύκας - «Για μένα το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά, θα συνεχίσω να υπηρετώ την παράταξή μου»

Παίρνει θέση ο Σύκας - «Για μένα το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά, θα συνεχίσω να υπηρετώ την παράταξή μου»

  •  30.06.2026 - 11:03
Συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα: Τον απείλησε ο αστυνομικός ότι θα τον πυροβολήσει - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα: Τον απείλησε ο αστυνομικός ότι θα τον πυροβολήσει - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

  •  30.06.2026 - 09:31
Σοκάρει καταγγελία: Οδηγός έκλεισε ράμπα ΑμεΑ και άφησε ηλικιωμένο να περιμένει - Δείτε φωτογραφία

Σοκάρει καταγγελία: Οδηγός έκλεισε ράμπα ΑμεΑ και άφησε ηλικιωμένο να περιμένει - Δείτε φωτογραφία

  •  30.06.2026 - 09:10
Προειδοποιούν οι Βάσεις: Απαγορεύεται η κολύμβηση στο λιμάνι στη Δεκέλεια – Τι θα συμβεί στους παραβάτες

Προειδοποιούν οι Βάσεις: Απαγορεύεται η κολύμβηση στο λιμάνι στη Δεκέλεια – Τι θα συμβεί στους παραβάτες

  •  30.06.2026 - 09:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα