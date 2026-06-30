Προβλήματα στη Revolut- Επηρεάζονται μεταφορές χρημάτων, συνάλλαγμα και εσωτερικές συναλλαγές

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα ενημέρωσης της εταιρείας, παρουσιάζονται δυσλειτουργίες στις μεταφορές χρημάτων (Transfers), στις εσωτερικές μεταφορές (Internal Transfers), καθώς και στην υπηρεσία συναλλάγματος (Currency Exchange).

Ως αποτέλεσμα, αρκετοί χρήστες που επιχειρούν να πραγματοποιήσουν μεταφορά χρημάτων, να μεταφέρουν κεφάλαια μεταξύ λογαριασμών τους ή να προχωρήσουν σε μετατροπή συναλλάγματος, αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους ή λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος.

Η Revolut έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα μέσω της σελίδας System Status, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γνωστοποιήσει τα ακριβή αίτια της δυσλειτουργίας ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης των υπηρεσιών.

Οι πελάτες που επηρεάζονται, καλούνται να δοκιμάσουν εκ νέου αργότερα, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών.