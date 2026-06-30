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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επείγουσα έκκληση αιμοδοσίας για τη γυναίκα που πυροβολήθηκε από τον συζύγό της - Η κατάσταση της υγείας της

 30.06.2026 - 12:26
Επείγουσα έκκληση αιμοδοσίας για τη γυναίκα που πυροβολήθηκε από τον συζύγό της - Η κατάσταση της υγείας της

Πολύ κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της 46χρονης που τραυματίστηκε το πρωί όταν ο 55χρονος σύζυγός της, αστυνομικός στο επάγγελμα, την πυροβόλησε, ενώ ακολούθως ο ίδιος έθεσε τέρμα στη ζωή του, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει δοθεί από την Αστυνομία. 

Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Λεμεσό. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου σύμφωνα με την Αστυνομία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η σκηνή αποκλείστηκε και οι εξετάσεις συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό, ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, γύρω στις 6:35 το πρωί, εντός του οχήματος της 46χρονης συζύγου του αστυνομικού, το οποίο εντοπίστηκε στο δρόμο, δίπλα από το σταθμευμένο όχημα του 55χρονου.

Όπως δήλωσε στη σκηνή ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Στέλιος Αριστείδου, ο 55χρονος είχε αναλάβει καθήκον γύρω στις 6:07, χρεώθηκε το υπηρεσιακό του όπλο και ακολούθως ανέφερε πως θα πήγαινε κάπου με το όχημα του και θα επέστρεφε σε πέντε λεπτά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα: Τον απείλησε ο αστυνομικός ότι θα τον πυροβολήσει - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

«Γύρω στις 6.45 σήμερα το πρωί δόθηκε πληροφορία στην Αστυνομία ότι υπήρχε σοβαρό περιστατικό σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο. Μέλη της δύναμης έφτασαν στο μέρος, καθώς και ασθενοφόρο, και διαπιστώθηκε ότι εντός του οχήματος υπήρχε ένας άντρας χωρίς ζωτικές ενδείξεις και μια γυναίκα, η οποία ήταν τραυματισμένη», είπε ο κ. Αριστείδου.

Πρόσθεσε ότι «η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της είναι πολύ κρίσιμη».

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, το περιστατικό σημειώθηκε στην παρουσία πολιτών, από τους οποίους θα ληφθούν καταθέσεις, ενώ καταθέσεις θα ληφθούν και από συναδέλφους του 55χρονου και άλλα πρόσωπα του φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος.

Τη μαρτυρία του έδωσε στα ΜΜΕ οδηγός, ο οποίος είπε ότι είδε δυο πρόσωπα εντός του οχήματος να φωνάζουν και αφού σταμάτησε, είδε άνδρα, με στολή αστυνομικού, να κρατά τη γυναίκα από το λαιμό. Όταν του ζήτησε να σταματήσει, ο άνδρας του ζήτησε να φύγει, όπως είπε, προτάσσοντας πιστόλι. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα, ο άνδρας έστρεψε το όπλο προς τη γυναίκα και την πυροβόλησε, ενώ ακολούθως αυτοπυροβολήθηκε.

Επείγουσα έκκληση για αίμα

Επείγουσα έκκληση αιμοδοσίας για τη γυναίκα – θύμα απόπειρας δολοφονίας στο Ζακάκι απευθύνουν οι τράπεζες αίματος.

Σύμφωνα με μήνυμα που στάλθηκε σε τακτικούς αιμοδότες η έκκληση αφορά τους σταθμούς αιμοδοσίας Έγκωμης και Γερίου (σ.σ για επαρχία Λευκωσίας). Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στους σταθμούς μέχρι τις 20:00.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

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Τραγωδία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη έξω από το αυτοκίνητο η 46χρονη - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται γυναίκα ηλικίας 46 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Τη 46χρονη φέρεται να τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο ο 55χρονος σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του.

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