«Όχι μόνο εισφορές, αλλά μοχλός ανάπτυξης»: Ζητείται Εθνικό Σχέδιο για τη συμμετοχή της Κύπρου στο CERN

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο κ. Κάρουλλας ανέφερε ότι συζητήθηκε ο κυρωτικός νόμος για τη συμμετοχή της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών, το γνωστό CERN, σημειώνοντας ότι το θέμα αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος θα αξιοποιήσει «μια σημαντική ευκαιρία για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη».

Όπως είπε, η συμμετοχή της Κύπρου στο CERN «δεν μπορεί να περιοριστεί στην καταβολή μόνο μιας ετήσιας εισφοράς», αλλά πρέπει να αποτελέσει «μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας» για την Κύπρο.

Ο κ. Κάρουλλας πρόσθεσε ότι αυτή είναι η ευθύνη της πολιτείας και ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχιστεί ο ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος, με την Επιτροπή να αναμένει από τους αρμοδίους να φέρουν σύντομα ενώπιον της Βουλής τον σχετικό σχεδιασμό και τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον.

«Είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε, ώστε να έχουμε το μεγαλύτερο ανταποδοτικό, αλλά και αμοιβαίο όφελος από αυτή τη συμφωνία», σημείωσε.

Η Επιτροπή συζήτησε ακόμη το νομοσχέδιο για την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας σχετικά με το καθεστώς των δυνάμεών τους, το γνωστό Status of Forces Agreement.

Ο κ. Κάρουλλας είπε ότι η Σερβία είναι φίλη χώρα προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με την οποία έχουν αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες σημαντικές σχέσεις σε πολλούς τομείς, περιλαμβανομένου του στρατιωτικού.

Ανέφερε, τέλος, ότι η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών της Κύπρου στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας είναι σημαντική, καθώς διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις και οι ενέργειες που γίνονται ενισχύουν την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη διεθνή θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ