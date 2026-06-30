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ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός σε πτήση: Πιλότος ενεργοποίησε κατά λάθος σήμα αεροπειρατείας, σηκώθηκαν μαχητικά - Ζήτησε να προσγειωθεί στην Κύπρο

 30.06.2026 - 16:59
Συναγερμός σε πτήση: Πιλότος ενεργοποίησε κατά λάθος σήμα αεροπειρατείας, σηκώθηκαν μαχητικά - Ζήτησε να προσγειωθεί στην Κύπρο

Συναγερμός σήμανε στις ισραηλινές αρχές όταν πιλότος της βουλγαρικής αεροπορικής εταιρείας Electra Airways, που εκτελούσε πτήση από τη Βαρσοβία προς το Τελ Αβίβ, ενεργοποίησε κατά λάθος το σήμα αεροπειρατείας από το πιλοτήριο.

Λίγο αργότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε κανένα περιστατικό ασφαλείας και ότι η ενεργοποίηση του σήματος οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος.

Παρά τη διευκρίνιση, οι ισραηλινές αρχές ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν, ενώ αποφασίστηκε η εκτροπή της πορείας του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν 180 επιβάτες.

Ο πιλότος ζήτησε άδεια να προσγειωθεί στην Κύπρο, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε, καθώς το αεροδρόμιο δεν μπορούσε να δεχθεί την πτήση λόγω αυξημένης κίνησης.

Τελικά, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου αναμένεται να προσγειωθεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό ασφαλείας ή τρομοκρατικής ενέργειας.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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