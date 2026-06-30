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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίτροπος Ισότητας: «Οι γυναίκες δεν είναι αντικείμενα ελέγχου – Η έμφυλη βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση»

 30.06.2026 - 17:08
Επίτροπος Ισότητας: «Οι γυναίκες δεν είναι αντικείμενα ελέγχου – Η έμφυλη βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση»

Η σημερινή απόπειρα γυναικοκτονίας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό βίας κατά των γυναικών, αλλά ακόμη μία τραγική υπενθύμιση ότι η έμφυλη βία εξακολουθεί να συνιστά μία από τις πιο ακραίες εκφράσεις των ιστορικά άνισων σχέσεων εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου.

«Αναδεικνύεται με τον πιο έντονο τρόπο ότι οι αντιλήψεις ελέγχου, κυριαρχίας και ιδιοκτησίας πάνω στις γυναίκες εξακολουθούν να υπάρχουν και να οδηγούν, στις πιο ακραίες τους εκφάνσεις, σε απόπειρες γυναικοκτονίας και γυναικοκτονίες», σημειώνει η κ. Χριστοδούλου.

Υπογραμμίζει πως «οι γυναίκες δεν είναι κτήματα κανενός ούτε αντικείμενα ελέγχου. Είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας και δεν επιτρέπεται να φοβούνται για τη ζωή τους».

«Η έμφυλη βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση ούτε «οικογενειακό ζήτημα». Είναι σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και πλήγμα για την κοινωνία και τη δημοκρατία», τονίζει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων.

«Μας αφορά όλες και όλους. Κάθε φορά που μια γυναίκα κινδυνεύει επειδή είναι γυναίκα, η αποτελεσματική πρόληψη και προστασία είναι αναγκαία», προσθέτει.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, σημειώνει ότι ο δημόσιος λόγος «πρέπει να παραμένει σε πλαίσιο σεβασμού και ευαισθησίας».

«Εκφράζω τη συμπαράσταση μου στη γυναίκα που δίνει μάχη για τη ζωή της και στους οικείους της. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί της, με την ευχή να βγει νικήτρια από αυτή τη μάχη», καταλήγει η κ. Χριστοδούλου.

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