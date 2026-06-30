Γαλλία: «Η συμφωνία με Κύπρο δεν αφορά δημιουργία στρατιωτικής βάσης» – Πώς απαντά στην Τουρκία

Γαλλική διπλωματική πηγή, μιλώντας στην τουρκική ενημερωτική ιστοσελίδα Türkiye Today, χαρακτήρισε τη συμφωνία SOFA «τεχνική διευθέτηση» που δημιουργεί το αναγκαίο νομικό πλαίσιο για την παρουσία γαλλικού στρατιωτικού προσωπικού στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία αποσκοπεί στη διευκόλυνση ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή.

«Η συμφωνία υποστηρίζει την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και αντανακλά την κοινή δέσμευση για την περιφερειακή ασφάλεια και τη συλλογική ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων», υποστήριξε η ίδια πηγή.

Η γαλλική πλευρά ανέφερε ότι οι συμφωνίες SOFA καθορίζουν το καθεστώς των ενόπλων δυνάμεων μιας χώρας όταν το στρατιωτικό προσωπικό της βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αμυντικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματική πηγή, το Παρίσι συνάπτει αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες με χώρες που δεν καλύπτονται από πολυμερείς δομές, όπως η Βορειοατλαντική Συμμαχία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στις 8 Ιουνίου από τη Γαλλίδα Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρέν και τον Yπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, προβλέπει την απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις ήδη υφιστάμενες στρατιωτικές ανταλλαγές.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ενδιάμεσες στάσεις γαλλικών στρατιωτικών μέσων και οι υπερπτήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων απομάκρυνσης αμάχων από εμπόλεμες περιοχές.

Η Τουρκία είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία παραβίαση των Συνθηκών του 1960 για την Κύπρο και του διεθνούς δικαίου.

Η Άγκυρα είχε επίσης προειδοποιήσει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν «τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση» σε ενέργειες που, κατά την τουρκική πλευρά, απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Το Παρίσι, ωστόσο, επιμένει ότι η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον της Τουρκίας και συνδέεται πρωτίστως με την αντιμετώπιση περιφερειακών κρίσεων και την προστασία πολιτών.

Η γαλλική πηγή υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο του 2025 το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση πολιτικοστρατιωτικών επιχειρήσεων, με στόχο την επιστροφή Γάλλων πολιτών από το Ισραήλ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Γαλλία στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της περιφερειακής σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι το Παρίσι παραμένει έτοιμο να ανταποκριθεί σε αιτήματα όλων των συμμάχων του, σύμφωνα με τις πολυμερείς δεσμεύσεις του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ