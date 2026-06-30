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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός στη φωτιά στο Δερβένι, απεγκλωβίστηκε γυναίκα με εγκαύματα – Οι φλόγες απειλούν τη Λητή

 30.06.2026 - 18:30
Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός στη φωτιά στο Δερβένι, απεγκλωβίστηκε γυναίκα με εγκαύματα – Οι φλόγες απειλούν τη Λητή

Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Λητής καθώς η φωτιά που έχει εκδηλωθεί τις τελευταίες δύο ώρες στο Δερβένι βρίσκεται έξω από τον οικισμό ενώ η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι μεγάλη ώστε να την θέση υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ελλάδας εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα πτώμα στην καμένη έκταση ενώ μία γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει την φωτιά τραυματίστηκε, έχει υποστεί εγκαύματα στα χέρια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοποιό η σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε άνδρα και βρέθηκε ανάμεσα στη δασική περιοχή και το χωριό Λητή. Οι συνθήκες στην περιοχή είναι πολύ δύσκολες, η πυρκαγιά μαίνεται και κινείται παράλληλα με την Λητή προς το Μελισσοχώρι.

Σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 μμ. σε χαμηλή βλάστηση και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση, με αποτέλεσμα να ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο.

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ανάλογα με τις συνθήκες, 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης εκδόθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Το πρώτο εστάλη στις 15:40, ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λητής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής.

Τραγική εξέλιξη αποτελεί ο εντοπισμός της σορού ενός άνδρα από πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Η σορός βρέθηκε μέσα σε δασική έκταση, στα όρια με τον οικισμό της Λητής.

Παράλληλα, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν μία γυναίκα με εγκαύματα από εξωτερικό χώρο κατοικίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες συνδράμουν τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στη διαχείριση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 3), γεγονός που, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

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