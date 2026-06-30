«Μαχαίρι» στο νερό για τα γκολφ, «πυρά» ΑΚΕΛ για τις εποχικές καλλιέργειες στην Επιτροπή Γεωργίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βουλευτής ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ και μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν ιδιαίτερη ανησυχία για το υδατικό.

Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί διαχρονικά ένα σημαντικό παραγωγικό πυλώνα της οικονομίας και σήμερα καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του κλιματικής αλλαγής, της λειψυδρίας, του αυξημένου κόστους παραγωγής και των διεθνών εξελίξεων, που είναι ουσιαστικά οι μεγαλύτερες προκλήσεις, που έχει να αντιμετωπίσει.

Στόχος «είναι να στηρίξουμε τον επαγγελματία αγρότη και αγρότισσα», είπε, προσθέτοντας ότι σε αυτό είναι η έμφαση των προγραμμάτων και σχεδίων που διαμορφώνουν, αλλά ταυτόχρονα να στηρίξουν και την ύπαιθρο.

Σημείωσε, επίσης, ότι έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη παρέμβαση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Ήταν ένα πρόγραμμα που το 2025 ουσιαστικά είχε πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων που έχουν δοθεί και έχουν δοθεί στους γεωργούς μας και στους κτηνοτρόφους μας €338,4 εκατομμύρια στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του μεγαλύτερου επενδυτικού που έχει προκηρυχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, €67,5 εκατ., εκ των οποίων τα €7,5 είναι αποκλειστικά μόνο για νέους και νέες αγρότες και αγρότισσες, με μια ενισχυμένη μοριοδότηση και μία ενισχυμένη οικονομική ενίσχυση», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί το μικρό επενδυτικό.

Πρόσθεσε ότι έχουν ένα ανοικτό πρόγραμμα €5,2 εκατ. για την επαναφορά της εγκαταλελειμμένης γης στην παραγωγή, δηλαδή όσοι έχουν εγκαταλελειμμένους αμπελώνες μπορεί να αξιοποιήσουν αυτό τον φάκελο των 5,2 εκατομμυρίων ευρώ για να επιστρέψουν να φυτέψουν τους αμπελώνες που έχουν εγκαταλειφθεί, με επιδότηση μέχρι €1.400 το δεκάριο, για αμπέλια αλλά και καλλιέργειες.

Η κ. Παναγιώτου θύμισε ότι το Υπουργείο Γεωργίας ήδη και στο μικρό επενδυτικό μέτρο αλλά και στο υφιστάμενο δίνει 80% επιδότηση για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδίαν χρήση πάντα, μαζί και με την επιδότηση της μπαταρίας επίσης στο 80% εάν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Εξήγησε ότι στόχος δεν είναι η επιδοματική πολιτική, αλλά να έχουν τα εργαλεία οι ίδιοι να προστατεύουν τις καλλιέργειες τους, για αυτό επιδοτούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα αντιχαλαζικά. Σημείωσε ότι χρειάζεται στήριξη ο πρωτογενής τομέας λόγω και της παρατεταμένης ανομβρίας και ξηρασίας. Το 2025 δόθηκαν €13,5 εκατομμύρια για την ανομβρία, €55 εκ. αποζημιώσεις μέσω του Ταμείου Προστασίας Ασφάλισης και 1 εκ. πέρσι για επιδότηση για το αυξημένο κόστος ενέργειας, ανέφερε.

Αναφερόμενη στις αλλαγές που προγραμματίζουν, η Υπουργός είπε ότι έχουν αναβαθμίσει το Μητρώο Αγροτών και ευχαρίστησε την Επιτροπή για την ψήφιση του συγχρονισμένου Μητρώου Αγροτών, το οποίο χαρακτήρισε εργαλείο μέσα από το οποίο δίνουν τις επιδοτήσεις και τα σχέδια στήριξης.

«Το 2023 όταν το παραλάβαμε υπήρχαν γύρω στους 2,5 χιλιάδες γραμμένοι γεωργοί με 497 επαγγελματίες. Σήμερα, λόγω της αξιοποίησης του Μητρώου Αγροτών έχουμε 7,6 χιλιάδες εγγεγραμμένους και 2000 επαγγελματίες αγρότες και αγρότισσες», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι συνολικά για την περίοδο μέχρι το 2025, έχουν δοθεί 244 εκατομμύρια στον αγροτικό τομέα μέσα από ενισχύσεις, σχέδια στήριξης και επενδύσεις, το μεγάλο επενδυτικό μέτρο, το οποίο είναι ανοικτό και «είναι αυξημένο από τις προηγούμενες προγραμματικές που είχαμε. Ήταν γύρω στις 600 τις προηγούμενες φορές, αυτή τη στιγμή φτάνουμε στις 800.000». Όλα αυτά, είπε, βασίζονται στη στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, που συνδιαμορφώθηκε με τον αγροτικό κόσμο, μέσα από μια εκτεταμένη διαβούλευση.

Η Υπουργός είπε ότι η στήριξη για τον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνει 11 δράσεις γύρω στα 109,3 εκατομμύρια ευρώ.

Από τις 11 δράσεις οι 2 έχουν ολοκληρωθεί, οι 7 είναι ήδη σε εξέλιξη και οι υπόλοιπες 2 προχωρούν σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχουμε κάνει για να ολοκληρωθούν το 2029, ανέφερε. «Ο στόχος μας είναι ένας σύγχρονος αγροτικός τομέας, ένας τομέας που να έχει τα εργαλεία για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, του αυξημένου κόστους παραγωγής κ.λπ.», είπε, προσθέτοντας ότι όλα τα σχέδια έχουν διαμορφωθεί στη βάση του τι είχαν συμπεριλάβει στη στρατηγική.

Όσον αφορά το οικονομικό αποτύπωμα της στρατηγικής, η Υπουργός είπε ότι το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει κοστολογήσει και έχει χαρακτηρίσει ποιο είναι το οικονομικό αποτύπωμα της στρατηγικής.

Η στρατηγική «δίνει 138,6 εκατομμύρια ως επιπρόσθετη οικονομική στήριξη και προσθέτει 70,8 εκατομμύρια στο ΑΕΠ, με την πλήρη υλοποίησή της, από τις 11 δράσεις οι 9 είναι ήδη προχωρημένες και υπόλοιπες 2 θα προκηρυχθούν στη συνέχεια. Και μέσα από την πλήρη υλοποίηση δημιουργούνται και 1.370 νέες θέσεις εργασίας», είπε. Αυτό, σημείωσε, δείχνει ότι η στρατηγική έχει θετικό οικονομικό αποτύπωμα και στόχος είναι να μπορέσει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η ΚΑΠ μετά το 2027, η νέα προγραμματική που θα έχουμε να έχει ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα.

Χαλλούμι

Αναφορικά με το χαλούμι, η Υπουργός επανέλαβε ότι ο στόχος είναι να διατηρηθεί ως το κύριο εξαγωγικό προϊόν, «η βιωσιμότητα όλων των εμπλεκομένων και φυσικά η διασφάλιση του ΠΟΠ που δίνει δυναμική στις εξαγωγές μας».

Σημείωσε ότι χρειάζονται περισσότερες ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος.

«Ένα από τα σημαντικά εργαλεία που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι ότι έχουμε αλλάξει την επιδότηση. Μέχρι πρόσφατα ήταν κεφαλική η επιδότηση… τώρα είναι ανάλογα με το τι παράγει το κάθε ζώο, πόσο παραγωγική είναι η μονάδα», πρόσθεσε.

Σημείωσε το νέο πλαίσιο αδειοδότησης για μονάδες άνω των 800 ζώων, παραχώρηση 27 κρατικών τεμαχίων, €29,5 εκατ. για επενδύσεις και €1,5 εκατ. ετησίως (2026-2027) για αναβαθμισμένη αναπαραγωγική διαχείριση, καθώς και την ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας με ψηφιακή καταγραφή ποσοτήτων γάλακτος και ερευνητικό πρόγραμμα για ανίχνευση γαλακτόσκονης στο χαλλούμι ΠΟΠ.

Αφθώδη πυρετός

Όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό, η κ. Παναγιώτου είπε ότι είναι μια κτηνιατρική κρίση και πρόσθεσε ότι από την πρώτη στιγμή οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανέλαβαν τη διαχείριση του.

Εμείς, είπε, «έχουμε δώσει στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όσα εργαλεία ζήτησαν και όσα εργαλεία χρειάζονταν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα», διόρισαν επιστημονική ομάδα, «η οποία έχει συνεχή καθοδήγηση προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για το πώς να προχωρήσουν».

Αναφέρθηκε στα διατάγματα τα οποία έχουν κάποιους περιορισμούς για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. «Είμαστε χωρίς νέα θετικά κρούσματα το τελευταίο διάστημα, προχωρούν καθημερινά οι δειγματοληψίες ανά το παγκύπριο και ο εμβολιασμός. Ολοκληρώνουμε τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αρχές φθινοπώρου», συμπλήρωσε.

Η Υπουργός ανέφερε, επίσης, ότι αυτή τη στιγμή οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επεξεργάζονται αιτήματα που έχουν οι κτηνοτρόφοι για κάποιες χαλαρώσεις και αναμένουν τις αποφάσεις τους να τις κοινοποιήσουν.

Αναφέρθηκε στην οικονομική στήριξη, σημειώνοντας ότι «ο φάκελος είναι γύρω στα 28 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Πολύ αυξημένη η αποζημίωση σε σχέση με τον μέσο όρο που έχουμε ευρωπαϊκά». Πρόσθεσε ότι αυτό το οποίο θεωρείται ως ισχυρότερος δείκτης προστασίας είναι ο εμβολιασμός και η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. «Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εκκρεμότητα στις οικονομικές αποζημιώσεις όσων είχαν κάποιες αποκλίσεις οι μονάδες τους. Έχουμε πάρει νομική κατεύθυνση και αρχές της επόμενης εβδομάδας ολοκληρώνονται οι πληρωμές», πρόσθεσε.

Αλιεία

Αναφορικά με την αλιεία, η Υπουργός είπε ότι έχουν εκσυγχρονίσει 78 αλιευτικά σκάφη από τον Απρίλιο του 2024 και παρέχουν χορηγίες με κάλυψη 100% της δαπάνης, χωρίς ιδιωτική συμμετοχή σε ό,τι αφορά την παράκτια αλιεία.

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για τους λαγοκέφαλους και στο πρόγραμμα για τις καταστροφές που υφίστανται οι αλιείς από τα δελφίνια.

Επεσήμανε ότι ο στόχος είναι να ενισχύσουν το εισόδημα των ψαράδων που είναι δύσκολο επάγγελμα με πολύ περιορισμένο αλίευμα στα νερά της Μεσογείου, καθώς και η διατήρηση βιώσιμων και ζωντανών παράκτιων κοινοτήτων.

Αναφέρθηκε στην αύξηση της αποζημίωσης για τον λαγοκέφαλο από €3,00 σε €4,73/κιλό και εφαρμογή σχεδίου αποζημίωσης για ζημιές από δελφίνια και άλλα προστατευόμενα θαλάσσια θηλαστικά, που καλύπτει περίπου 300 αλιείς ετησίως.

Όσον αφορά τις επενδύσεις στην αλιεία, η Υπουργός αναφέρθηκε σε έργα ύψους €2,76 εκατ. στην υδατοκαλλιέργεια, τη μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία.

Υδατικό

Όσον αφορά το υδατικό, η Υπουργός αναφέρθηκε στην εκστρατεία με θέμα «Νερό και για το Αύριο» και θύμισε ότι το 2017 τα αποθέματα ήταν χαμηλά, το 2019 είχε επάρκεια νερού, το 2022 υπήρξαν υπερχειλίσεις και το 2023 υπήρξε ανομβρία.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι έχουν αλλάξει τη στρατηγική τους.

«Χρησιμοποιούμε συνεχώς όλες τις αφαλατώσεις χωρίς καμία διακοπή» και σε αντίθεση με πριν, «οι αφαλατώσεις δουλεύουν συνεχώς και το νερό στα φράγματα διατίθεται στους αρδευτές μας».

Προκλήσεις, πρόσθεσε, είναι η παρατεταμένη ανομβρία, η αύξηση του τουρισμού και πληθυσμού, η αλλαγή στις καιρικές συνθήκες που προκαλούν ετησίως μια αύξηση στο 4% με 6%. «Έχουμε τις παλιές υποδομές του δικτύου, που είναι υπό την ευθύνη των ΕΟΑ. Στο δικό μας δίκτυο οι απώλειες είναι κάτω από το 1% αλλά στα δίκτυα των ΕΟΑ έχουμε κατά μέσο όρο 30% απώλειες», συμπλήρωσε.

Όλα αυτά, είπε, είναι στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, για αυτό η πολιτική τους εδράζεται σε τρεις πυλώνες.

«Πρώτο είναι η αύξηση του νερού από μη συμβατικές πηγές, δηλαδή από τις αφαλατώσεις. Παραλάβαμε 5 μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης, είχαν δημιουργηθεί σε 25 περίπου χρόνια. Εμείς μέσα σε 2 χρόνια έχουμε θέσει σε πλήρη λειτουργία 4 μονάδες αφαλάτωσης. Παραλάβαμε ποσότητες οι οποίες κάλυπταν τις ανάγκες μας λίγο πιο κάτω από το 70%. Σήμερα είμαστε γύρω στο 80% και εντός του 2027 με τις πρόσθετες μονάδες που βάζουμε στο σύστημα πλησιάζουμε το 100%. Σήμερα έχουμε 9 μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν. Το φθινόπωρο θα έχουμε 10 και συνεχίζουμε με διψήφιο αριθμό εντός του 2027», πρόσθεσε.

Δεύτερος πυλώνας, συνέχισε, είναι η βελτίωση των υποδομών.

Επανέλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα στις υποδομές που είναι υπό την ευθύνη των τοπικών αρχών, των ΕΟΑ και είπε ότι έδωσαν 11,5 εκατομμύρια στους ΕΟΑ για να τους βοηθήσουν να διορθώσουν τα δίχτυα, για να μειώσουν τις απώλειες. «Είναι σε εξέλιξη τα έργα τα οποία έχουν αναλάβει, ολοκληρώνονται το 2027 και φέτος τους δώσαμε επιπλέον στήριξη 300.000 ανά ΕΟΑ για να μπορέσουν να κάνουν πιο μικρά και πιο στοχευμένα έργα, πάλι με στόχο τη μείωση των απωλειών ή τον εντοπισμό των απωλειών, διότι είχαν φτάσει κοντά μας πολλές καταγγελίες ότι κάποιοι ΕΟΑ δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο να εντοπίσουν τις βλάβες», σημείωσε.

Ο τρίτος πυλώνας, συνέχισε η Υπουργός, είναι η υδατική συνείδηση.

«Η λελογισμένη χρήση είναι επιβεβλημένη είτε βρέξει είτε δεν βρέξει, το νερό είναι πολύτιμος φυσικός πόρος. Για να μπορέσουμε να κάνουμε λελογισμένη χρήση χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα σταγονόμετρο, μπορούμε να δούμε τις ποσότητες που καταναλώνει ο καθένας μας και να δει ότι είναι εντός των ορίων», είπε. Έχει ξεκινήσει από τις αρχές του Ιούνη η δωρεάν κατ’ οίκον παράδοση σε όλα τα σπίτια ακροφυσίων, από την Πάφο και μέχρι το τέλος Αυγούστου θα φτάσουν σε όλα τα νοικοκυριά.

Ανέφερε, επίσης, ότι η συντήρηση των φραγμάτων είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν.

Σημείωσε ότι σήμερα η Κύπρος αξιοποιεί περίπου το 90% του ανακτημένου νερού, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, ενώ το ανακτημένο νερό καλύπτει το 37% των αρδευτικών αναγκών της χώρας και στόχος είναι το ποσοστό να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Κατά την περίοδο 2023-2025 δαπανήθηκαν €72 εκατ. για έργα άρδευσης, είπε και πρόσθεσε ότι η ενδεικτική ημερήσια κατανάλωση νερού είναι 125 λίτρα ανά άτομο.

Η Υπουργός ανέφερε ότι η πληρότητα των φραγμάτων αυξήθηκε από περίπου 11% τις αρχές του έτους σε περίπου 44%, παραμένοντας ωστόσο κοντά στο ελάχιστο αποδεκτό όριο ασφαλείας, ενώ η ποσότητα νερού για άρδευση αυξήθηκε από 15,3 σε 18,7 εκατ. κυβικά μέτρα, με βάση τα βελτιωμένα υδρολογικά δεδομένα.

Μετά το τέλος της παρουσίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι περίμεναν να τους κάνει μια πιο αναλυτική παρουσίαση σε ό,τι αφορά το υδατικό, διότι, όπως ανέφερε, σε βάθος τριετίας όπως είναι ο προγραμματισμός τους δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας, ειδικά για τις εποχιακές καλλιέργειες.

«Δεν γίνεται σήμερα να δίνουμε μηδέν νερό στις εποχικές καλλιέργειες αλλά ταυτόχρονα να δίνουμε νερό στα γήπεδα γκολφ. Με επιστολή του Τμήματος Υδάτων, τέσσερα από τα πέντε γήπεδα γκολφ θα αντλούνται μέχρι τον Σεπτέμβριο από τα φράγματα, ενώ ο πρωτογενής τομέας, οι εποχικές καλλιέργειες έχουν τερματιστεί, εκτός αν έχουν δικές τους γεωτρήσεις, η πατατοκαλλιέργεια ανά το παγκύπριο αν δεν έχουν νερό δικό τους δεν θα φυτέψουν», πρόσθεσε και σημείωσε ότι πρέπει να τους προβληματίσει το πώς θα προχωρήσουν όσον αφορά τις εποχικές καλλιέργειες.

Είπε, παράλληλα, ότι σωστά στοχεύει το Υπουργείο στους επαγγελματίες γεωργούς, όμως υπάρχουν και οι μόνιμες καλλιέργειες, οι οποίες πρέπει να κρατηθούν εν ζωή.

«Θα πρέπει να κάνουμε πιο σωστή ορθολογιστική χρήση του νερού για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα», είπε, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς καθυστερήσαμε από την αρχή».

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας, δήλωσε μετά τη συνεδρία, τεκμηριώνεται σοβαρή καθυστέρηση στην υλοποίηση του σχεδιασμού κυρίως στον τομέα ένταξης νέων αφαλατώσεων στο υδατικό ισοζύγιο, την αντιμετώπιση των τεράστιων απωλειών από το δίκτυο και της βέλτιστης αξιοποίησης του ανακτημένου νερού στη γεωργία.

Ανέφερε, επίσης, ότι το θέμα του αφθώδους πυρετού θα απασχολήσει αποκλειστικά την Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη και ζήτησε να τους καταθέσουν τα ποσά με τα οποία έχουν αποζημιωθεί οι κτηνοτρόφοι. Η Κυβέρνηση, είπε ο κ. Γαβριήλ, πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία αποζημίωσης και επαναδραστηριοποίησης των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Εξάλλου, είπε για το χαλλούμι ότι «κρίνουμε επίσης ως αδικαιολόγητη την απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τις ποσοστώσεις στο χαλλούμι, επικαλούμενη μείωση της παραγωγής γάλακτος λόγω των θανατώσεων. Η μεταβατική περίοδος εκπνέει το 2029 και τα συνεχή πισωγυρίσματα καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις της κατοχύρωσης. Οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης για το πλέον εμπορεύσιμο προϊόν της Κύπρου και την κτηνοτροφία μας, θα είναι οδυνηρές», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Καραϊσκάκης, σε δηλώσεις του είπε ότι «αναγνωρίζουμε ότι έχουν ληφθεί μέτρα, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση αφθώδους πυρετού. Ωστόσο, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δεν περιμένουν μόνο παρουσιάσεις και εξαγγελίες, περιμένουν άμεσες λύσεις».

Είπε ακόμα ότι «τονίσαμε ότι σε περίπτωση θανάτωσης ζώων, λόγω του αφθώδους πυρετού, οι αποζημιώσεις πρέπει να καλύπτουν όχι μόνο το ζωικό κεφάλαιο αλλά και την απώλεια παραγωγής και εισοδήματος των κτηνοτρόφων».

Απαντώντας σε σειρά ερωτημάτων Βουλευτών, μελών της Επιτροπής Γεωργίας, τα περισσότερα από τα οποία επικεντρώθηκαν στο υδατικό, η Υπουργός είπε ότι έχουν ήδη δώσει νερό οι τέσσερις αφαλατώσεις που έχουν προγραμματίσει, έχουν θέσει σε πλήρη λειτουργία και τη μονάδα στα Κούκλια, η οποία κάηκε και σε χρόνο ρεκόρ έχει επαναλειτουργήσει.

Αρχές φθινοπώρου 2026, συνέχισε η κ. Παναγιώτου, μπαίνει ακόμα μια αφαλάτωση στο σύστημα, ενώ εντός του 2027 έχουν στον προγραμματισμό τους επιπλέον δύο.

Όσον αφορά την άρδευση, η Υπουργός είπε ότι δυστυχώς είναι ο φτωχός συγγενής.

«Από το 2004 μέχρι και σήμερα, μόνο δύο φορές έχουν πάρει οι γεωργοί μας όλες τις ποσότητες που χρειάζονταν και είμαστε οι πρώτοι που είπαμε ότι αυτό πρέπει επιτέλους να σταματήσει», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τα γήπεδα γκολφ, η κ. Παναγιώτου είπε ότι θα σταματήσουν να παίρνουν νερό.

«Η Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι αυτή που έχει δηλώσει ότι θα σταματήσει. Έχουν πάρει τις τελευταίες ποσότητες, είναι κάτω από το 1,5%, δεν παίρνουν επιπλέον ποσότητες». Κάνουν, πρόσθεσε και οι ίδιοι έργα υποδομής, περιμένουν τις δικές τους μονάδες αφαλάτωσης και ζητήσαν μέχρι το Σεπτέμβριο χωρίς να αυξάνουμε τις ποσότητες. «Άρα, η δέσμευση μας υλοποιείται με μια μικρή παράταση χρόνου που μας τη ζήτησαν», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ