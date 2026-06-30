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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραδέχθηκε το λάθος του: Από σπινθήρα «flex» η πυρκαγιά στην Επ. Πάφου – Προχώρησε σε επίσημη καταγγελία το Τμήμα Δασών

 30.06.2026 - 19:02
Παραδέχθηκε το λάθος του: Από σπινθήρα «flex» η πυρκαγιά στην Επ. Πάφου – Προχώρησε σε επίσημη καταγγελία το Τμήμα Δασών

Σε επίσημη καταγγελία εναντίον ενός προσώπου προχώρησε το Τμήμα Δασών, μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην κοινότητα Νέου Χωριού της επαρχίας Πάφου.

Όπως προέκυψε από τις εξετάσεις των αρχών, η φωτιά προκλήθηκε από τη χρήση σμυρίλιου (Flex) σε ανοικτό χώρο. Ο δράστης, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, παραδέχθηκε πλήρως τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία και να καταχωρηθεί επίσημη καταγγελία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με αφορμή το σοβαρό αυτό περιστατικό, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απευθύνει δραματική έκκληση προς το κοινό, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν αυστηρά τη χρήση τέτοιων εργαλείων στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες ή και δυνατοί άνεμοι.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται η αυστηρή νομοθεσία που βρίσκεται σε ισχύ για την προστασία των δασών μας. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου, απαγορεύεται ρητά και χωρίς τη γραπτή άδεια του Διευθυντή του Τμήματος Δασών η χρήση οποιουδήποτε εργαλείου, μηχανήματος ή συσκευής που προκαλεί θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα (όπως για κοπή ή συγκόλληση μετάλλων) σε ανοικτό υπαίθριο χώρο. Η απαγόρευση αυτή αφορά τόσο το εσωτερικό των κρατικών δασών όσο και τη ζώνη ασφαλείας των δύο χιλιομέτρων από την οροθετική τους γραμμή, καθώς ένας και μόνο σπινθήρας είναι αρκετός για να προκαλέσει ανυπολόγιστη καταστροφή.

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