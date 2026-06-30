Βίντεο: Κεραυνός πέφτει δίπλα σε γυναίκα στις ΗΠΑ, υπέστη καρδιακή ανακοπή και την επανέφεραν διασώστες

Η Μέρι «Τζίνα» Μένα τραυματίστηκε σοβαρά στις 6 Μαΐου, έξω από τον ναό του Αγίου Ιωσήφ (St. Joseph Catholic Church), στην κομητεία Κομπ της Τζόρτζια.

Βίντεο από τον χώρο στάθμευσης της εκκλησίας καταγράφει τη στιγμή που μια εκτυφλωτική λάμψη καλύπτει το αυτοκίνητό της, ενώ στην περιοχή επικρατεί ισχυρή καταιγίδα με έντονη βροχόπτωση και κεραυνούς.

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«Το δέντρο κόπηκε στα δύο και έπαθα καρδιακή ανακοπή»

Η 54χρονη ανέφερε ότι μόλις είχε ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου της, όταν ο κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο δίπλα της. Η ισχυρή εκκένωση διχοτόμησε τον κορμό και το ωστικό κύμα διαπέρασε το όχημά της.

Η γυναίκα έχασε αμέσως τις αισθήσεις της. Όταν έφτασαν οι διασώστες, διαπίστωσαν ότι δεν ανέπνεε και δεν είχε σφυγμό.

Στο σημείο της παρασχέθηκαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), πριν διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατάφερε να επιβιώσει.

«Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι βρισκόμουν στο αυτοκίνητό μου. Έβρεχε καταρρακτωδώς, υπήρχαν βροντές και αστραπές. Από ό,τι μου είπαν, ο κεραυνός χτύπησε το δέντρο, το έκοψε στα δύο, χτύπησε το αυτοκίνητό μου και έπαθα καρδιακή ανακοπή», δήλωσε η ίδια κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα για να ευχαριστήσει όσους της έσωσαν τη ζωή.

Συγκινητική συνάντηση με τους διασώστες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Μένα αγκάλιασε συγκινημένη τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής της Μαριέτα, Κέβιν Γκέρχαρντ, χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση, καθώς η καταρρακτώδης βροχή δυσχέραινε κάθε προσπάθεια παροχής πρώτων βοηθειών.

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν η έντονη βροχή. Έπρεπε πρώτα να τη μεταφέρουμε εκτός της καταιγίδας και μέσα στο ασθενοφόρο. Ευτυχώς το νοσοκομείο Kennestone βρισκόταν σε μικρή απόσταση και ήταν έτοιμο να την υποδεχθεί», ανέφερε.

Η 54χρονη έχει πλέον αναρρώσει πλήρως και, σύμφωνα με τους γιατρούς, έχει λάβει καθαρό πιστοποιητικό υγείας, χωρίς να αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα από το σοβαρό περιστατικό.