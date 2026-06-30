Καρέ καρέ η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες από τη στιγμή που το κτήριο παίρνει κλίση και πέφτει

Η πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων, η οποία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα, κατέρρευσε υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν σε γειτονική οικοδομή.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το κτήριο να καταρρέει τη στιγμή που στη διπλανή οικοδομή εκτελεί εργασίες μία πρέσα:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διπλανή οικοδομή όπου γίνονταν οι εργασίες, οι οποίες φαίνεται να προκάλεσαν την κατάρρευση της πολυκατοικίας, είχε άδεια για την ανέγερση κτηρίου 5 ορόφων.

Αμέσως μετά την κατάρρευση στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας στα συντρίμμια για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων. Συγκεκριμένα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., με τη συνδρομή δύο ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες μονάδες Ε.Μ.Α.Κ., εφόσον χρειαστεί να συνδράμουν.

Για την υπόθεση έχουν γίνει πέντε προσαγωγές, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του υπό ανέγερση κτηρίου, ο εργολάβος και ο επιβλέπων μηχανικός της διπλανής οικοδομής, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση.

«Υπήρχαν δύο οικόπεδα, το Αλκμήνης 20 και το Αλκμήνης 22. Στο δεύτερο ήταν μία πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων της δεκαετίας του 70 και δίπλα υπήρχε όμορο κτίσμα το οποίο κατεδαφίστηκε με οικοδομική άδεια και βγήκε μία δεύτερη οικοδομική άδεια ανέγερσης. Λογικά στη φάση των εκσκαφών του υπογείου θα έγινε κάποια αστοχία η οποία οδήγησε στην κατάρρευση» τόνισε στο protothema.gr, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου, Παναγιώτης Χαρλαύτης.

ΠΗΓΗ: protothema.gr