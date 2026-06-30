Ερντογάν: Στα χιλιάδες χρόνια ιστορίας μας, δεν υπάρχει ούτε γενοκτονία, ούτε σφαγή, ούτε καταπίεση, ούτε αποικιοκρατία

«Δεν παίρνουμε στα σοβαρά ούτε στο ελάχιστο τις συκοφαντίες της εγκληματικής συμμορίας που έχει στα χέρια της το αίμα 73.000 αθώων κατοίκων της Γάζας, στην πλειονότητά τους παιδιών και γυναικών», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας με αφορμή την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Στην ιστορία μας, δεν υπάρχει ούτε γενοκτονία, ούτε σφαγή, ούτε καταπίεση, ούτε αποικιοκρατία. Στα χιλιάδες χρόνια ιστορίας μας, υπάρχει μόνο δικαιοσύνη και συμπόνια. Υπάρχει η παροχή βοήθειας σε όλους τους καταπιεσμένους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, την καταγωγή ή την ταυτότητά τους», συνέχισε ο Ερντογάν και πρόσθεσε: «Όσοι συκοφαντούν την Τουρκία και το τουρκικό έθνος για να καλύψουν τη βαρβαρότητά τους στη Γάζα το γνωρίζουν αυτό καλύτερα, αν κοιτάξουν τη δική τους ιστορία. Είμαστε μια ομάδα που ασκεί πολιτική όχι σε περιοχές συγκρούσεων, εντάσεων και συγκρούσεων, αλλά γύρω από τις κοινές αξίες του έθνους».

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά και στο διαστημικό πρόγραμμα της Τουρκίας, παρουσιάζοντάς το ως τμήμα της στρατηγικής ισχύος της χώρας, ενώ καταφέρθηκε και εναντίον της αντιπολίτευσης που, όπως είπε, έχει εργαλειοποιήσει τους Αλεβίτες της Τουρκίας προς όφελός της.

ΠΗΓΗ: protothema.gr