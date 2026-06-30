Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕρντογάν: Στα χιλιάδες χρόνια ιστορίας μας, δεν υπάρχει ούτε γενοκτονία, ούτε σφαγή, ούτε καταπίεση, ούτε αποικιοκρατία
ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Στα χιλιάδες χρόνια ιστορίας μας, δεν υπάρχει ούτε γενοκτονία, ούτε σφαγή, ούτε καταπίεση, ούτε αποικιοκρατία

 30.06.2026 - 20:01
Ερντογάν: Στα χιλιάδες χρόνια ιστορίας μας, δεν υπάρχει ούτε γενοκτονία, ούτε σφαγή, ούτε καταπίεση, ούτε αποικιοκρατία

Σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου.

«Δεν παίρνουμε στα σοβαρά ούτε στο ελάχιστο τις συκοφαντίες της εγκληματικής συμμορίας που έχει στα χέρια της το αίμα 73.000 αθώων κατοίκων της Γάζας, στην πλειονότητά τους παιδιών και γυναικών», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας με αφορμή την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Στην ιστορία μας, δεν υπάρχει ούτε γενοκτονία, ούτε σφαγή, ούτε καταπίεση, ούτε αποικιοκρατία. Στα χιλιάδες χρόνια ιστορίας μας, υπάρχει μόνο δικαιοσύνη και συμπόνια. Υπάρχει η παροχή βοήθειας σε όλους τους καταπιεσμένους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, την καταγωγή ή την ταυτότητά τους», συνέχισε ο Ερντογάν και πρόσθεσε: «Όσοι συκοφαντούν την Τουρκία και το τουρκικό έθνος για να καλύψουν τη βαρβαρότητά τους στη Γάζα το γνωρίζουν αυτό καλύτερα, αν κοιτάξουν τη δική τους ιστορία. Είμαστε μια ομάδα που ασκεί πολιτική όχι σε περιοχές συγκρούσεων, εντάσεων και συγκρούσεων, αλλά γύρω από τις κοινές αξίες του έθνους».

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά και στο διαστημικό πρόγραμμα της Τουρκίας, παρουσιάζοντάς το ως τμήμα της στρατηγικής ισχύος της χώρας, ενώ καταφέρθηκε και εναντίον της αντιπολίτευσης που, όπως είπε, έχει εργαλειοποιήσει τους Αλεβίτες της Τουρκίας προς όφελός της.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο Νικόλας Χατζηπέτρου: Ήταν μόλις 42 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Τρόμος στην Πάφο: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πλυντήριο πιάτων - Προκλήθηκαν ζημιές στην κουζίνα κατοικίας
Συγκλονιστικές εικόνες από την κατάρρευση δύο μπαλκονιών στη Λεμεσό - Μετακινήθηκαν πάνω από 35 οικογένειες - Δείτε βίντεο
«Λαμπάδιασε» όχημα τα ξημερώματα – Ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο – Αποκλείστηκε η σκηνή
Βίντεο: Παραλίγο μετωπική στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο – Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
«Ήταν άδικο...»: Η καταγγελία γονέα για τα βραβεία στις αποφοιτήσεις - «Έφυγαν χωρίς ούτε μία διάκριση»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καρέ καρέ η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες από τη στιγμή που το κτήριο παίρνει κλίση και πέφτει

 30.06.2026 - 19:34
Επόμενο άρθρο

Μίνι καύσωνας προ των πυλών: Πού θα αγγίξει κόκκινο το θερμόμετρο και πότε έρχεται ανάσα δροσιάς

 30.06.2026 - 20:15
Τραγωδία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη έξω από το αυτοκίνητο η 46χρονη - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Τραγωδία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη έξω από το αυτοκίνητο η 46χρονη - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται γυναίκα ηλικίας 46 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Τη 46χρονη φέρεται να τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο ο 55χρονος σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη έξω από το αυτοκίνητο η 46χρονη - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Τραγωδία στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη έξω από το αυτοκίνητο η 46χρονη - Τι αναφέρει η Αστυνομία

  •  30.06.2026 - 12:58
ΠτΔ: «Από τις πιο ουσιαστικές και παραγωγικές η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ» – Πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης

ΠτΔ: «Από τις πιο ουσιαστικές και παραγωγικές η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ» – Πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης

  •  30.06.2026 - 14:58
Κυπριακή Δημοκρατία-ExxonMobil και QatarEnergy υπέγραψαν δήλωση εμπορευσιμότητας για Γλαύκο-Πήγασο

Κυπριακή Δημοκρατία-ExxonMobil και QatarEnergy υπέγραψαν δήλωση εμπορευσιμότητας για Γλαύκο-Πήγασο

  •  30.06.2026 - 12:32
Τραγωδία στη Ξυλοφάγου: Οι επιστημονικές εξετάσεις λύνουν το «μυστήριο» θανάτου των δύο παιδιών μετά τη νεκροτομή

Τραγωδία στη Ξυλοφάγου: Οι επιστημονικές εξετάσεις λύνουν το «μυστήριο» θανάτου των δύο παιδιών μετά τη νεκροτομή

  •  30.06.2026 - 12:56
Σε απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου Λάρνακας ο κατηγορούμενος για τον φόνο του 22χρονου φοιτητή

Σε απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου Λάρνακας ο κατηγορούμενος για τον φόνο του 22χρονου φοιτητή

  •  30.06.2026 - 15:29
Με κατάθεση μαρτύρων κατηγορίας συνεχίστηκε η διαδικασία στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας για υπόθεση «Ζαβράντωνα»

Με κατάθεση μαρτύρων κατηγορίας συνεχίστηκε η διαδικασία στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας για υπόθεση «Ζαβράντωνα»

  •  30.06.2026 - 15:14
Παίρνει θέση ο Σύκας - «Για μένα το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά, θα συνεχίσω να υπηρετώ την παράταξή μου»

Παίρνει θέση ο Σύκας - «Για μένα το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά, θα συνεχίσω να υπηρετώ την παράταξή μου»

  •  30.06.2026 - 11:03
Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα - Πληροφορίες για τέσσερις εγκλωβισμένους

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα - Πληροφορίες για τέσσερις εγκλωβισμένους

  •  30.06.2026 - 13:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα