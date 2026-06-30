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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μίνι καύσωνας προ των πυλών: Πού θα αγγίξει κόκκινο το θερμόμετρο και πότε έρχεται ανάσα δροσιάς

 30.06.2026 - 20:15
Μίνι καύσωνας προ των πυλών: Πού θα αγγίξει κόκκινο το θερμόμετρο και πότε έρχεται ανάσα δροσιάς

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη και αργότερα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται γυναίκα ηλικίας 46 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Τη 46χρονη φέρεται να τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο ο 55χρονος σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του.

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