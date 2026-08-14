Εγκληματικότητα: Οι αριθμοί που προβληματίζουν - Τι συμβαίνει σε κάθε επαρχία

Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το συνολικό ποσοστό εξιχνίασης πλησιάζει το 80%. Πίσω όμως από τη γενική εικόνα υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία εγκλήματος, με τα οικονομικά εγκλήματα και τις απάτες να παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα.

Σημαντική πτώση στις δολοφονίες

Αισθητή είναι η διαφοροποίηση στις υποθέσεις δολοφονιών. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026 καταγράφηκαν δύο υποθέσεις, ενώ σε ολόκληρο το 2025 είχαν καταγραφεί 13.

Αντίστοιχα, οι απόπειρες φόνου ανήλθαν σε 11 το πρώτο εξάμηνο, έναντι 26 για ολόκληρη την περσινή χρονιά.

Η εικόνα στους βιασμούς κινείται πιο κοντά στα περσινά δεδομένα. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 23 υποθέσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ ολόκληρο το 2025 είχαν καταγραφεί 42.

Στις ληστείες και τους εκβιασμούς οι Αρχές κατέγραψαν 64 υποθέσεις μέσα σε έξι μήνες, έναντι 121 το 2025.

«Αγκάθι» εμπρησμοί και εκρηκτικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά εξιχνίασης, καθώς σε ορισμένες κατηγορίες παραμένουν αρκετά χαμηλότερα από τον γενικό μέσο όρο.

Στις απόπειρες καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, το ποσοστό εξιχνίασης βρίσκεται μόλις στο 31,25%, ενώ στους εμπρησμούς και τις απόπειρες εμπρησμού φτάνει στο 40,48%.

Πρόκειται ουσιαστικά για δύο από τις κατηγορίες στις οποίες οι διωκτικές Αρχές φαίνεται να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία ως προς την εξιχνίαση.

Πρώτη η Λεμεσός – Ακολουθεί η Λευκωσία

Σε επίπεδο επαρχιών, η Λεμεσός καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων σοβαρού εγκλήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, φτάνοντας τις 826.

Ακολουθεί η Λευκωσία με 691 υποθέσεις, η Λάρνακα με 542 και η Πάφος με 463. Στην Αμμόχωστο καταγράφηκαν 334 υποθέσεις και στη Μόρφου 76.

Την ίδια ώρα, τα ναρκωτικά εξακολουθούν να αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία υποθέσεων σοβαρού εγκλήματος, συνεχίζοντας την εικόνα που καταγράφεται και τα προηγούμενα χρόνια.

Συνολικά, οι αριθμοί του πρώτου εξαμήνου δείχνουν μια ελαφρώς βελτιωμένη εικόνα, χωρίς όμως να αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Ιδιαίτερα οι οικονομικές απάτες, αλλά και οι υποθέσεις εμπρησμών και εκρηκτικών που παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά εξιχνίασης, παραμένουν ανάμεσα στα ζητήματα που ξεχωρίζουν στα στοιχεία.