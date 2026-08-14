Μικρό αγοράκι πιάστηκε σε πόρτα λεωφορείου στην Αυστραλία, σύρθηκε για δεκάδες μέτρα πριν γίνει αντιληπτό από τον οδηγό - Βίντεο

Σύμφωνα με το nine.com.au, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου και αφορά ένα αγοράκι που εκτιμάται ότι είναι ηλικίας τριών έως πέντε ετών. Οι Αρχές έδωσαν αυτή την εβδομάδα στη δημοσιότητα το βίντεο, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν το παιδί και τον άνδρα που το συνόδευε.

Το αγόρι είχε επιβιβαστεί μαζί με τον άνδρα σε αστικό λεωφορείο λίγο πριν τις πέντε και μερικά λεπτά αργότερα οι δυο τους επιχείρησαν να κατέβουν σε στάση. Πριν όμως το παιδί προλάβει να απομακρυνθεί, οι πόρτες έκλεισαν παγιδεύοντας τα πόδια του. Το λεωφορείο άρχισε να κινείται, με αποτέλεσμα το μικρό αγόρι να βρεθεί να σέρνεται στον δρόμο, ενώ ο άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι ο πατέρας ή ο κηδεμόνας του, προσπαθούσε απεγνωσμένα να το κρατήσει και να το απεγκλωβίσει από τις πόρτες του κινούμενου οχήματος.

Επιβάτες που βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και άρχισαν να φωνάζουν στον οδηγό να σταματήσει.

Οι εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καταγράφουν τη στιγμή που οι πόρτες κλείνουν πριν το παιδί προλάβει να κατέβει με ασφάλεια, καθώς και την προσπάθεια του συνοδού του να το σώσει.

Η ρυθμιστική Αρχή για την ασφάλεια των λεωφορείων της Βικτώριας, Safe Transport Victoria, απηύθυνε έκκληση στον άνδρα που συνόδευε το παιδί, σε αυτόπτες μάρτυρες αλλά και σε οποιονδήποτε βοήθησε μετά το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

«Κενό σε βασικά ζητήματα ασφάλειας»

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Χρηστών Δημόσιων Μεταφορών, Τόνι Μόρτον, δήλωσε στο 9News ότι το περιστατικό καταδεικνύει την ανάγκη για ισχυρότερες δικλίδες ασφαλείας στο δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για μια περίπτωση όπου ορισμένα πράγματα απλώς δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά και υπήρξε κενό σε ορισμένα βασικά ζητήματα ασφάλειας», ανέφερε.

Η εταιρεία Kinetic, η οποία εκμεταλλεύεται τη συγκεκριμένη γραμμή, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό και ανακοίνωσε ότι υπενθύμισε και ενίσχυσε τα πρωτόκολλα ασφαλείας για όλους τους οδηγούς της.

Δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες

Το συμβάν προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία καθώς έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά από παρόμοιο περιστατικό στη Μελβούρνη.

Στις 16 Μαρτίου, ο 12χρονος Ναθάνιελ πήγαινε στο σχολείο του όταν η τσάντα και το δεξί του χέρι εγκλωβίστηκαν στις αυτόματες πόρτες ενός λεωφορείου.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί σύρθηκε για περίπου 350 μέτρα, καθώς ο οδηγός δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε παγιδευτεί. Το αγόρι απελευθερώθηκε μόνο όταν το λεωφορείο σταμάτησε στην επόμενη στάση, ενώ, όπως ανέφερε η μητέρα του, το περιστατικό τού προκάλεσε έντονο ψυχικό τραύμα.

Τα δύο περιστατικά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών έχουν επαναφέρει τη συζήτηση για τα συστήματα ασφαλείας στις πόρτες των λεωφορείων και τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να αποτρέπονται ανάλογα συμβάντα.

Πηγή: Πρώτο Θέμα