Μάχη για τη ζωή δίνει η 46χρονη μητέρα - Με το υπηρεσιακό όπλο «υπέγραψε» την τραγωδία ο αστυνομικός

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η δημοσιογράφος Έρικα Καβάζη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha Κύπρου, η άτυχη γυναίκα, η οποία δέχθηκε πυροβολισμούς από τον αστυνομικό σύζυγό της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού σε δεύτερο νοσηλευτήριο της πόλης, όπου υποβλήθηκε σε νέα σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, η 46χρονη φέρει βαρύτατα τραύματα τόσο στο σώμα όσο και στο κεφάλι.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ριχθεί φως στα αίτια και στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία. Η Έρικα Καβάζη επεσήμανε πως στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν τεθεί ήδη κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης από την ευρύτερη περιοχή, με σκοπό να χαρτογραφηθεί πλήρως η διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης.

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως γύρω από τις κινήσεις του αστυνομικού πριν από το έγκλημα προκαλούν σοκ, καθώς φαίνεται πως είχε σχεδιάσει το πλάνο του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης μετέβη στον χώρο εργασίας του περίπου μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη του βάρδια, η οποία ξεκινούσε στις 7:00 το πρωί. Αφού παρέλαβε το υπηρεσιακό του πιστόλι από το ντουλάπι φύλαξης, υπέγραψε κανονικά στο βιβλίο στις 6:00 το πρωί. Αμέσως μετά, ανέφερε στους συναδέλφους του πως θα μετέβαινε για λίγα λεπτά στη διοίκηση της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στο νέο λιμάνι Λεμεσού και θα επέστρεφε. Αντί γι' αυτό, μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, ο αστυνομικός μετέβη στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η αιματηρή τραγωδία.