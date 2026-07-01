«Στα όπλα» οι βοθροκαθαριστές: Παρέλυσαν τον αυτοκινητόδρομο της Λεμεσού και απειλούν με «υγειονομική βόμβα»

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Εκπρόσωπος του Κλάδου, Μαρίνος Ηρακλέους, ξεκαθάρισε ότι οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν αν δεν δοθεί άμεση λύση, παρά το γεγονός ότι τα οχήματα σταθμεύουν εκτός δρόμου για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος.

Η ρίζα του κακού βρίσκεται στον «κατεστραμμένο» βιολογικό σταθμό της Λεμεσού, ο οποίος, αν και παραδόθηκε το 2018, υπολειτουργεί σοβαρά. Ενώ οι ανάγκες της πόλης ξεπερνούν καθημερινά τα 300 κυβικά μέτρα λυμάτων —και φτάνουν έως τα 800 τις περιόδους αιχμής— το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων μπορεί πλέον να δεχθεί μόλις 80 κυβικά την ημέρα, καθώς οι εργασίες αναβάθμισης από τη νέα διαχειρίστρια εταιρεία θα διαρκέσουν περίπου έναν χρόνο.

Ο κύριος Ηρακλέους χαρακτήρισε μάλιστα «παράλογη» και οικονομικά ασύμφορη την επίσημη εισήγηση για μεταφορά των λιμμάτων στη Λευκωσία, καθώς κάτι τέτοιο θα εκτόξευε το κόστος για τους πολίτες, την ώρα που και η πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη στα όριά της. Με το πρόβλημα να μετακυλίεται ώρα με την ώρα και τα εργοστάσια, τα ξενοδοχεία και τις ορεινές περιοχές να εκπέμπουν ήδη σήμα κινδύνου, οι βοθροκαθαριστές διαμηνύουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι ένας αρμόδιος να δώσει μια βιώσιμη και λογική διέξοδο.