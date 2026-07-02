Τραγωδία στη Λεμεσό: Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που αξιολογούνται – Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του alpha, στην εκπομπή «alpha ενημέρωση», αξιολογούνται νέα στοιχεία ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις αστυνομικών ο 55χρονος φαίνεται να είχε δανειστεί αρκετές φορές χρηματικό ποσό από συναδέλφους του»

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «έγιναν συστάσεις στον 55χρονο αστυνομικό από ανώτερο αξιωματικό»

Αναμένεται να ακολουθήσουν έρευνες στις τραπεζικές κινήσεις καθώς και στα κινητά τηλέφωνα.

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