Τραγωδία στη Λεμεσό: Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που αξιολογούνται – Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης

Υπουργικό: Αυτοί διορίστηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ
Στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμού του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του alpha, στην εκπομπή «alpha ενημέρωση», αξιολογούνται νέα στοιχεία ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις αστυνομικών ο 55χρονος φαίνεται να είχε δανειστεί αρκετές φορές χρηματικό ποσό από συναδέλφους του»
Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «έγιναν συστάσεις στον 55χρονο αστυνομικό από ανώτερο αξιωματικό»
Αναμένεται να ακολουθήσουν έρευνες στις τραπεζικές κινήσεις καθώς και στα κινητά τηλέφωνα.
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