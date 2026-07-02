Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚλείνει ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Λεμεσού: Επί ποδός η Αστυνομία για αναπαράσταση του θανατηφόρου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κλείνει ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Λεμεσού: Επί ποδός η Αστυνομία για αναπαράσταση του θανατηφόρου

 02.07.2026 - 13:52
Κλείνει ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Λεμεσού: Επί ποδός η Αστυνομία για αναπαράσταση του θανατηφόρου

Στο πλαίσιο διερεύνησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης, που συνέβη στις 20 Ιουνίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, κλείνει απόψε για σκοπούς αναπαράστασης τμήμα του αυτοκινητόδρομου.

Συγκεκριμένα, ο δρόμος από την έξοδο Καντού μέχρι και την έξοδο Αγίου Συλά, θα παραμείνει κλειστός, από τις 11μ.μ. μέχρι και τις 1π.μ. της επόμενης ημέρας.

Η τροχαία κίνηση στο υπό αναφορά τμήμα του αυτοκινητόδρομου, θα διοχετεύεται από τον παλαιό αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τον Κλάδο Εξέτασης & Αναπαράστασης Τροχαίων Συγκρούσεων της Τροχαίας Αρχηγείου, σε συνεργασία με την Τροχαία Λεμεσού.

Η Αστυνομία ζητά την κατανόηση του κοινού για την όποια ταλαιπωρία πιθανό να προκληθεί και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σιακόλας - Δείτε φωτογραφία του
Τραγωδία στη Λεμεσό: Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης μετά τα πυρά του συζύγου της
Δίπλα στο κύμα: 9 παραθαλάσσιοι προορισμοί στην Κύπρο που αξίζει να επισκεφθείς αυτό το καλοκαίρι
«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά
ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού
Το όπλο του καθήκοντος ως μέσο εγκλήματος: Το νομικό πλαίσιο πίσω από την τραγωδία της Λεμεσού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λετυμπιώτης σε Φιντάν για Ευρωτουρκικά: «Η Τουρκία πρέπει να κοιταχθεί στον καθρέφτη»

 02.07.2026 - 13:45
Υπουργικό: Αυτοί διορίστηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ

Υπουργικό: Αυτοί διορίστηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ

Στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμού του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπουργικό: Αυτοί διορίστηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ

Υπουργικό: Αυτοί διορίστηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ

  •  02.07.2026 - 12:09
Τραγωδία στη Λεμεσό: Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που αξιολογούνται – Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης

Τραγωδία στη Λεμεσό: Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που αξιολογούνται – Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης

  •  02.07.2026 - 13:34
«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών

  •  02.07.2026 - 11:08
Λεμεσός: Σε εξέλιξη το «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για τα λύματα – Πώς θωρακίζεται η πόλη μέχρι τον Δεκέμβριο

Λεμεσός: Σε εξέλιξη το «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για τα λύματα – Πώς θωρακίζεται η πόλη μέχρι τον Δεκέμβριο

  •  02.07.2026 - 11:21
Υπόθεση Ξυλοφάγου: Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βάσεων σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών

Υπόθεση Ξυλοφάγου: Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βάσεων σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών

  •  02.07.2026 - 07:29
«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά

«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά

  •  02.07.2026 - 08:52
ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού

ΒΙΝΤΕΟ: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με περιπολικό στον αυτοκινητόδρομο - Πληροφορίες για τραυματισμό αστυνομικού

  •  02.07.2026 - 07:53
Το όπλο του καθήκοντος ως μέσο εγκλήματος: Το νομικό πλαίσιο πίσω από την τραγωδία της Λεμεσού

Το όπλο του καθήκοντος ως μέσο εγκλήματος: Το νομικό πλαίσιο πίσω από την τραγωδία της Λεμεσού

  •  02.07.2026 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα