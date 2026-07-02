Κλείνει ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Λεμεσού: Επί ποδός η Αστυνομία για αναπαράσταση του θανατηφόρου

Συγκεκριμένα, ο δρόμος από την έξοδο Καντού μέχρι και την έξοδο Αγίου Συλά, θα παραμείνει κλειστός, από τις 11μ.μ. μέχρι και τις 1π.μ. της επόμενης ημέρας.

Η τροχαία κίνηση στο υπό αναφορά τμήμα του αυτοκινητόδρομου, θα διοχετεύεται από τον παλαιό αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τον Κλάδο Εξέτασης & Αναπαράστασης Τροχαίων Συγκρούσεων της Τροχαίας Αρχηγείου, σε συνεργασία με την Τροχαία Λεμεσού.

Η Αστυνομία ζητά την κατανόηση του κοινού για την όποια ταλαιπωρία πιθανό να προκληθεί και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.