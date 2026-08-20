Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘρίλερ στη Λεμεσό με το 5 μηνών βρέφος - Όλα τα βλέμματα στη νεκροτομή, τα ερωτήματα που παραμένουν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρίλερ στη Λεμεσό με το 5 μηνών βρέφος - Όλα τα βλέμματα στη νεκροτομή, τα ερωτήματα που παραμένουν

 20.08.2026 - 08:15
Θρίλερ στη Λεμεσό με το 5 μηνών βρέφος - Όλα τα βλέμματα στη νεκροτομή, τα ερωτήματα που παραμένουν

Τα ευρήματα της νεκροτομής επί της σορού του πεντάμηνου βρέφους που έφυγε από τη ζωή, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στο κρεβατάκι του, στη Λεμεσό, αναμένουν οι Αρχές, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει κατεύθυνση σε σχέση με τις έρευνές που διεξάγονται.

Η νεκροτομή ορίστηκε για το πρωί της Πέμπτης, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και θα διενεργηθεί από τη Διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα, αλλά και τον ιατροδικαστή, Ορθόδοξο Ορθοδόξου, οι οποίοι αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του βρέφους.

Παρόλα αυτά, ενδέχεται η νεκροτομή να μην ξεκαθαρίσει τα ακριβή αίτια θανάτου και να ληφθούν δείγματα που θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις, ωστόσο όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν με την ολοκλήρωσή της.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους σε σχέση με το τραγικό περιστατικό, με τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί μέχρι στιγμής, να δείχνουν ότι το άτυχο βρέφος δεν αντιμετώπιζε οποιαδήποτε προβλήματα υγείας.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές αναμένεται ότι θα λάβουν καταθέσεις από τους γονείς του βρέφους, όταν είναι σε θέση να το πράξουν, δεδομένου ότι ζουν τη δική τους τραγωδία με το χαμό του πεντάμηνου βρέφους τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το βρέφος, μόλις 5 μηνών, κοιμόταν στο κρεβατάκι του, στο σπίτι της οικογένειας και σε κάποια στιγμή, γύρω στις 20:00 το βράδυ της Τρίτης, η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Τότε, το μετέφερε άμεσα σε νοσηλευτήριο, όπου επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Όπως διαπιστώθηκε, το βρέφος δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισοδιακή σύλληψη 31χρονου: Προσπάθησε να διαφύγει και χτύπησε σε περιπολικά - Στο Νοσοκομείο μέλος της ΥΚΑΝ
Έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας - Πότε «χτυπά» η ζέστη, αναλυτικά η πρόγνωση
Ανείπωτη τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα πνίγηκε από μπουκιά με κομμάτι μπέικον - Ήταν μόλις 28 χρονών
Πώς να διαρκεί η μπαταρία του κινητού σου περισσότερο - Οι 7 κινήσεις που μπορείς να κάνεις
Νέα εποχή στα ταξίδια: Γνωστή αεροπορική ξεκίνησε νέες απευθείας πτήσεις από Λάρνακα - Όλες οι πληροφορίες
Ψωνίζετε online; Αυτά πρέπει να προσέξετε πριν πατήσετε «ολοκλήρωση αγοράς»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή: Το ΑΙ μπορεί να βρει ακριβώς που είστε»: Μην δημοσιεύετε φωτογραφίες από τις διακοπές σας

 20.08.2026 - 08:08
Επόμενο άρθρο

Εξελίξεις με την επίθεση σε διανομείς - Συνελήφθη 35χρονος, αναζητούνται οι υπόλοιποι δράστες

 20.08.2026 - 08:27
Από τη συνάντηση των διαπραγματευτών στο τετ α τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν: Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό

Από τη συνάντηση των διαπραγματευτών στο τετ α τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν: Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό

Σε μια κρίσιμη εβδομάδα για την πορεία του Κυπριακού εισέρχεται η διαδικασία, με την σημερινή συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο πλευρών να αποτελεί το πρώτο βήμα της προετοιμασίας για το τετ α τετ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στις 26 Αυγούστου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από τη συνάντηση των διαπραγματευτών στο τετ α τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν: Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό

Από τη συνάντηση των διαπραγματευτών στο τετ α τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν: Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό

  •  20.08.2026 - 06:15
Σε κόκκινο συναγερμό η Κύπρος - Σε επιφυλακή η ΚΔ για αντίποινα από το Ιράν

Σε κόκκινο συναγερμό η Κύπρος - Σε επιφυλακή η ΚΔ για αντίποινα από το Ιράν

  •  20.08.2026 - 06:22
Εξελίξεις με την επίθεση σε διανομείς - Συνελήφθη 35χρονος, αναζητούνται οι υπόλοιποι δράστες

Εξελίξεις με την επίθεση σε διανομείς - Συνελήφθη 35χρονος, αναζητούνται οι υπόλοιποι δράστες

  •  20.08.2026 - 08:27
Θρίλερ στη Λεμεσό με το 5 μηνών βρέφος - Όλα τα βλέμματα στη νεκροτομή, τα ερωτήματα που παραμένουν

Θρίλερ στη Λεμεσό με το 5 μηνών βρέφος - Όλα τα βλέμματα στη νεκροτομή, τα ερωτήματα που παραμένουν

  •  20.08.2026 - 08:15
Επεισοδιακή σύλληψη 31χρονου: Προσπάθησε να διαφύγει και χτύπησε σε περιπολικά - Στο Νοσοκομείο μέλος της ΥΚΑΝ

Επεισοδιακή σύλληψη 31χρονου: Προσπάθησε να διαφύγει και χτύπησε σε περιπολικά - Στο Νοσοκομείο μέλος της ΥΚΑΝ

  •  20.08.2026 - 07:04
Έβαλαν φωτιά σε όχημα μέρα-μεσημέρι - Επεκτάθηκε σε άλλα δύο και στην πολυκατοικία

Έβαλαν φωτιά σε όχημα μέρα-μεσημέρι - Επεκτάθηκε σε άλλα δύο και στην πολυκατοικία

  •  20.08.2026 - 08:49
Θες ταξίδι; Αυτή η αεροπορική «τρελάθηκε» - Ανακοίνωσε εκπτώσεις για ταξίδια με τιμές που ξεκινούν από €14,99

Θες ταξίδι; Αυτή η αεροπορική «τρελάθηκε» - Ανακοίνωσε εκπτώσεις για ταξίδια με τιμές που ξεκινούν από €14,99

  •  20.08.2026 - 08:32
Εσύ το ήξερες; Κλείσε αυτή τη ρύθμιση στο Android κινητό σου και κέρδισε 1 ώρα μπαταρία

Εσύ το ήξερες; Κλείσε αυτή τη ρύθμιση στο Android κινητό σου και κέρδισε 1 ώρα μπαταρία

  •  20.08.2026 - 08:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα