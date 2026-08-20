Θρίλερ στη Λεμεσό με το 5 μηνών βρέφος - Όλα τα βλέμματα στη νεκροτομή, τα ερωτήματα που παραμένουν

Η νεκροτομή ορίστηκε για το πρωί της Πέμπτης, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και θα διενεργηθεί από τη Διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα, αλλά και τον ιατροδικαστή, Ορθόδοξο Ορθοδόξου, οι οποίοι αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του βρέφους.

Παρόλα αυτά, ενδέχεται η νεκροτομή να μην ξεκαθαρίσει τα ακριβή αίτια θανάτου και να ληφθούν δείγματα που θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις, ωστόσο όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν με την ολοκλήρωσή της.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους σε σχέση με το τραγικό περιστατικό, με τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί μέχρι στιγμής, να δείχνουν ότι το άτυχο βρέφος δεν αντιμετώπιζε οποιαδήποτε προβλήματα υγείας.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές αναμένεται ότι θα λάβουν καταθέσεις από τους γονείς του βρέφους, όταν είναι σε θέση να το πράξουν, δεδομένου ότι ζουν τη δική τους τραγωδία με το χαμό του πεντάμηνου βρέφους τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το βρέφος, μόλις 5 μηνών, κοιμόταν στο κρεβατάκι του, στο σπίτι της οικογένειας και σε κάποια στιγμή, γύρω στις 20:00 το βράδυ της Τρίτης, η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Τότε, το μετέφερε άμεσα σε νοσηλευτήριο, όπου επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Όπως διαπιστώθηκε, το βρέφος δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις.