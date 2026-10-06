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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παμπορίδης: «Αναγνωρίζω ότι είμαι ο λιγότερο γνωστός - Nα μην φέρουμε τον ΔΗΣΥ σε τραυματικά διλήμματα» ( VIDEO)

 06.10.2026 - 12:45
Παμπορίδης: «Αναγνωρίζω ότι είμαι ο λιγότερο γνωστός - Nα μην φέρουμε τον ΔΗΣΥ σε τραυματικά διλήμματα» ( VIDEO)

Και επίσημα στην κούρσα των Προεδρικών Εκλογών ρίχθηκε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης.

Μετά την εξαγγελία του φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Omega «Ενημέρωση Τώρα», αναφέρθηκε για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση, ανέφερε με ποιους μίλησε πριν την εξαγγελία του, ενώ αναφέρθηκε και στις Προεδρικές Εκλογές του 2023 και στην παραλίγον συνεργασία του με το ΑΚΕΛ. 

Αρχικά όπως αποκάλυψε πριν αποφασίσει ότι θα εξαγγείλει την υποψηφιότητα του μίλησε με ιστορικά στελέχη του κόμματος, για να τους ενημερώσει αλλά και να τους συμβουλευτεί, μεταξύ αυτών και ο Ιωάννης Κασουλίδης.

Σε ερώτηση που δέχθηκε από τη δημοσιογράφο εάν ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα είναι και ο Νίκος Αναστασιάδης, ο κ. Παμπορίδης απάντησε πώς δεν έχουν επικοινωνήσει.

Όσον αφορά την υποψηφιότητα του, ανέφερε ότι έχει την δυνατότητα να απευθυνθεί στο συνειρμικό ψηφοφόρο, ο οποίος όπως υπέδειξε τα τελευταία χρονιά έχει πάει προς άλλους πολιτικούς χώρους.

Ο κ. Παμπορίδης υπέδειξε ότι ΔΗΣΥ οφείλει να αγκαλιάζει γειτνιάζουσες παρατάξεις σημειώνοντάς ότι μερικοί ψηφοφορεί έχουν κινηθεί δεξιότερα και κάποιοι αριστερότερα.

«Και από το ΕΛΑΜ γιατί όχι και από το ΑΚΕΛ, μπορούν να επιστρέψουν οι ψηφοφόροι», δήλωσε.

Οι διαβουλεύσεις με ΑΚΕΛ το 2023

Σε άλλο σημείο και ερωτηθείς σχετικά για τις διαβουλεύσεις που είχε με το ΑΚΕΛ το 2023 στις Προεδρικές Εκλογές, ο κ. Παμπορίδης είπε «δεν καταλήξαμε γιατί δεν ήμουν σε θέση να δεχτώ γραμμές που τέθηκαν σε εμένα από αυτούς. Θυμήθηκαν τώρα οι υποστηρικτές του Χριστοδουλίδη να με κατηγορήσουν ότι συζήτησα με το ΑΚΕΛ και πως πρόδωσα τον ΔΗΣΥ. Ανηθικότητα είναι όταν επιστρέφεις στον τόπο του εγκλήματος και προσπαθείς να αλιεύσεις ψήφους από τον χώρο του ΔΗΣΥ που έχεις αποστατήσει».

Όσον αφορά το γεγονός ότι ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου δεν ξεκαθάρισε για την ώρα με ποιο τρόπο θα κατέλθει στις Προεδρικές Εκλογές, ο κ. Παμπορίδης είπε, «με ενοχλεί αυτό το παιχνιδάκι, αν έπαιζα εγώ αυτά τα παιχνιδιάκια θα μου έλεγαν ότι προδίδω τον ΔΗΣΥ, εν άκουσα να το λέει κάποιος για τον Αβέρωφ».

«Θεωρώ ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου λόγω της ιστορίας θα είναι εκεί», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στο διακύβευμα των Προεδρικών Εκλογών ο κ. Παμπορίδης ανέφερε ότι σε περίπτωση που χαθούν ο ΔΗΣΥ θα μπει σε μια υπαρξιακή κρίση, ανεξαρτήτως του προσώπου που θα λάβει το χρίσμα.

Ο κ. Παμπορίδης ανέφερε «αναγνωρίζω ότι είμαι ο πιο ΄λίγο γνωστός από όλους. Η στρατηγική είναι να πάρω το χρίσμα, η δική μου υποψηφιότητα μπορεί να ενώσει την βάση».

«Χρέος μας ο δικός μας υποψήφιος να είναι στον δεύτερο γύρο. Ποτέ ξανά να μην φέρουμε τον ΔΗΣΥ σε αυτά τα τραυματικά διλήμματα τα οποία πλήγωσαν τόσο βαθιά τον τόπο και την παράταξη το 2023», τόνισε ο κ. Παμπορίδης.

Σε άλλο σημείο και ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διεκδίκησης κομματικού αξιώματος ο κ. Παμπορίδης  απάντησε «πότε δεν ήταν προτεραιότητα μου. Δεν θα κατεβώ μονός μου αν δεν λάβω το χρίσμα»

Καταλήγοντας ο κ. Παμπορίδης αναφερόμενος στους εξωθεσμικούς που παρεμβαίνουν στα εσωκομματικά του ΔΗΣΥ ο κ. Παμπορίδης «οι μεγαλοεκδότες και οι μεγαλοδημοσιογράφοι ανέκαθεν ανακατεύονται στα των εξελίξεων του τόπου. Άρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας. Όλοι οι εκδότες παρεμβαίνουν. Δεν θα ήθελα να πω τέτοιες ιστορίες, αλλά ξέρω, όταν ήμουν στο επιτελείο του Γιάννη Κασουλίδη είδα πολλούς από αυτούς τους εκδότες να κάνουν νουθεσίες στον Κασουλίδη και τους υπόλοιπους».

Ο κ. Παμπορίδης είπε ότι «το πρόβλημα δεν είναι οι εκδότες, είναι οι πολιτικοί. Δεν πρέπει να επιτρέπουν σε εξωθεσμικούς παρεμβάσεις».

 Δείτε το βίντεο

 

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