Χάκαραν την ASOS: Η ειδοποίηση-«απειλή» που έλαβαν οι πελάτες

Όπως μεταδίδει το Skynews, οι πελάτες της ASOS έλαβαν μια ειδοποίηση push που αναφέρει ότι ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου έπεσε θύμα χάκινγκ.

«Αγαπητοί υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων και τμήμα πληροφορικής της Asos, έχουμε αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στην εφαρμογή Snowflake. Επικοινωνήστε μαζί μας, αλλιώς θα δημοσιοποιήσουμε τα δεδομένα».

Μετά την είδηση για το χακάρισμα, η μετοχή της ASOS έπεσε κατά 5%.

Το μήνυμα που έλαβαν οι πελάτες της ASOS

Σύμφωνα με τον Independent, η Asos δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Επίσης, δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση ή την πιθανή κυβερνοεπίθεση στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν είναι σαφές σε πόσους πελάτες στάλθηκε η ειδοποίηση. Φαίνεται όμως ότι έχει παραδοθεί σε τουλάχιστον έναν μεγάλο αριθμό πελατών της εφαρμογής.