«Με την παράδοση του Bayraktar Kızılelma στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, γίναμε η πρώτη χώρα στον κόσμο που ενέταξε στο οπλοστάσιό της μη επανδρωμένο πολεμικό αεροσκάφος», δήλωσε ο Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο σύστημα κατευθυνόμενης ενέργειας Ejderha της ASELSAN, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, εξουδετέρωσε ταυτόχρονα 51 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως ανέφερε, το σύστημα χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα για την καταστροφή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων από απόσταση ενός χιλιομέτρου.

«Αυτά είναι μόνο η αρχή. Θα κατασκευάσουμε πολύ πιο προηγμένα και πολύ πιο ισχυρά συστήματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία δεν έχει την πολυτέλεια να σταματήσει την ανάπτυξη της αμυντικής της βιομηχανίας.

«Στόχος μας είναι μια πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία στην αμυντική βιομηχανία», τόνισε.

Αναφερόμενος στη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα COP31, που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια, ο Ερντογάν ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Κίνα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνήφθησαν συμφωνίες χρηματοδότησης συνολικού ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων με διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, η διάσκεψη δημιούργησε άμεση οικονομική δραστηριότητα ύψους δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αττάλεια, ενώ εγκρίθηκαν ομόφωνα 46 αποφάσεις, χωρίς, ωστόσο, να επιτευχθεί συμφωνία επί της κεντρικής απόφασης.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στη συνάντησή του με τον Εμίρη του Κατάρ, κατά την οποία υπογράφηκαν πέντε νέα έγγραφα συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης αμυντικής συμφωνίας.

Επιπλέον, έκανε λόγο για σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας με τη Βολιβία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.