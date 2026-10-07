Υπόθεση Αββακούμ: «Σώσε με, Δέσποτά μου και θα φύγω αύριο το πρωί» - Οσα αποκαλύφθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου

Κατά τη διαδικασία της Τετάρτης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, ο πατήρ Διονύσιος ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα για «ύποπτες δραστηριότητες» της Μονής και των μοναχών που διαβιούσαν εκεί και ότι έλαβε οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά αντικειμένων από αυτήν.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, για τη διαδικασία είχαν ετοιμαστεί εξουσιοδοτήσεις για τα πρόσωπα που θα μετέβαιναν στη Μονή.

Όπως ανέφερε, «τα άτομα που πήγαν στη Μονή για τη μεταφορά των αντικειμένων είναι 16», διευκρινίζοντας ότι ένα από αυτά ήταν οδηγός και δεν συμμετείχε στη διαδικασία παραλαβής.

Η άφιξη του πατέρα Πορφυρίου

Ο πατήρ Διονύσιος περιέγραψε στη συνέχεια την άφιξη του πατρός Πορφυρίου στη Μητρόπολη.

Όπως κατέθεσε, ο πατήρ Πορφύριος εμφανίστηκε «εμφανώς ανήσυχος» και ζήτησε να συναντήσει τον Μητροπολίτη.

Ακολούθως, σύμφωνα με την κατάθεση, στη Μητρόπολη έφτασαν ο Ηγούμενος Νεκτάριος και άλλοι μοναχοί, ενώ ο ίδιος συμμετείχε στη διαδικασία του επισκοπικού δικαστηρίου λόγω της διοικητικής του θέσης.

Τα δύο χρηματοκιβώτια

Ξεχωριστή αναφορά στην κατάθεση έγινε στα δύο χρηματοκιβώτια και στα ποσά που, σύμφωνα με τον πατέρα Διονύσιο, αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι παρουσιάστηκε οπτικοακουστικό υλικό που αφορούσε, κατά την κατάθεσή του, τόσο εκκλησιαστικά όσο και οικονομικής φύσης παραπτώματα.

«Εκείνο που θυμάμαι ξεκάθαρα είναι ότι, σε ερώτηση προς τον Ηγούμενο για το περιεχόμενο των δύο χρηματοκιβωτίων, αυτός απάντησε ότι το μεν πρώτο περιείχε πέραν των 700 χιλιάδων ευρώ, το δε δεύτερο πέραν των 90 χιλιάδων ευρώ», κατέθεσε.

«Σώσε με, Δέσποτά μου και θα φύγω αύριο το πρωί»

Ο πατήρ Διονύσιος αναφέρθηκε και στη στάση του Ηγουμένου Νεκταρίου κατά τη διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο Ηγούμενος φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή του και παράλληλα να επιδίωξε να βρεθεί λύση, ώστε να μην καθαιρεθεί και να μπορέσει να μεταβεί σε άλλη Ορθόδοξη Μητρόπολη στο εξωτερικό.

Μάλιστα, ο πατήρ Διονύσιος απέδωσε στον Ηγούμενο τη φράση: «Σώσε με, Δέσποτά μου, και θα φύγω αύριο το πρωί».

Όπως ανέφερε, ο Μητροπολίτης δεν αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη λύση, λέγοντας, σύμφωνα με την κατάθεση: «Δεν μπορώ να μεταθέσω ένα τέτοιο πρόβλημα σε άλλη Μητρόπολη».

Ακολούθως, σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα, συντάχθηκε κείμενο παραδοχής, το οποίο ο Ηγούμενος υπέγραψε χωρίς πίεση.

Η εξέταση του πατρός Πορφυρίου και η αναφορά στα €700.000»

Στην κατάθεσή του ο πατήρ Διονύσιος αναφέρθηκε και στην εξέταση του πατρός Πορφυρίου, τον οποίο περιέγραψε ως «αρκετά πιο συνεσταλμένο».

Όπως κατέθεσε, ενημερώθηκε από το επισκοπικό δικαστήριο για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε και ερωτήθηκε σχετικά με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον πατέρα Διονύσιο, ο πατήρ Πορφύριος έγραψε και υπέγραψε ομολογία «με τη θέλησή του».

Αναφορά έγινε και στο ποσό των €700.000, για το οποίο ο Πατήρ Νεκτάριος φέρεται να είπε ότι βρίσκονται στο ένα από τα δύο χρηματοκιβώτια που βρέθηκαν.

Σε ερώτηση σχετικά με τα χρήματα αυτά, ο πατήρ Διονύσιος κατέθεσε ότι ο πατήρ Πορφύριος φέρεται να δήλωσε πως ήταν «μαύρα».

«Με τη θέλησή του υπέγραψε την ομολογία του», ανέφερε ο μάρτυρας.

Η αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο

Ο πατήρ Διονύσιος αναφέρθηκε επίσης στην ενημέρωση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου μετά τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι ο πατήρ Πορφύριος απευθύνθηκε στον Αρχιεπίσκοπο ζητώντας την ευλογία του.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ακολούθησε απόφαση που αφορούσε την παύση από συγκεκριμένα καθήκοντα και την απομάκρυνση από τη Μονή.

Οι αναφορές στους υπόλοιπους μοναχούς

Στην κατάθεσή του, ο πατήρ Διονύσιος αναφέρθηκε και στους υπόλοιπους μοναχούς που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Για τον πατέρα Αββακούμ ανέφερε ότι, αφού παρακολούθησε συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό, «ξέσπασε σε λυγμούς» και ζήτησε να παραμείνει στη Μητρόπολη μαζί με τους υπόλοιπους πατέρες.

Όπως κατέθεσε, το αίτημά του έγινε αποδεκτό, καθώς δεν αντιμετώπιζε κάποια κατηγορία.

Αναφερόμενος στον πατέρα Βαρθολομαίο, ο πατήρ Διονύσιος είπε ότι επίσης δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, καθώς, σύμφωνα με την κατάθεσή του, «δεν είχε εμπλακεί σε κανένα παράπτωμα».

Χωρίς κατηγορίες, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, παρέμεινε και ο πατήρ Ησαΐας, για τον οποίο ο πατήρ Διονύσιος ανέφερε επίσης ότι «δεν είχε εμπλακεί σε κανένα παράπτωμα».

Το ποσό των €807 χιλιάδων

Ο πατήρ Διονύσιος αναφέρθηκε επίσης σε επιστολή της δικηγόρου Αντριάνας Κλαΐδη, η οποία, κατά τον χρόνο εκείνο, εκπροσωπούσε νομικά τον Ηγούμενο Νεκτάριο και την οποία, όπως ανέφερε, παρέδωσε στο πλαίσιο της κατάθεσής του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, στην επιστολή γίνεται αναφορά σε χρηματικό ποσό ύψους €807 χιλιάδων, το οποίο όπως αναφερόταν, αποτελούσε περιουσία του πελάτη της, δηλαδή του τέως Ηγουμένου Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε παράλληλα σε ζητήματα που αφορούσαν το κτιριακό συγκρότημα της Μονής, καθώς και την περιουσία που συνδεόταν με αυτό.

«Δεν ήμουν παρών στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου»

Προς το τέλος της κατάθεσής του, ο πατήρ Διονύσιος έκανε σειρά διευκρινίσεων για όσα γνώριζε προσωπικά.

«Δεν ήμουν παρών στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου», ανέφερε, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε προσωπικά λεπτομέρειες για ορισμένες από τις ενέργειες που αποδίδονταν στα μέλη της Μονής.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει «τίποτα για την παραλαβή των αντικειμένων από τη Μονή και για τη μεταφορά τους».

Ανέφερε ακόμα ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για την εγκατάσταση DVR (Digital Video Recorder - καταγραφικό κλειστού κυκλώματος) της Μονή.

Τέλος, όπως είπε, δεν είδε «άτομα με κουκούλες», ούτε αντιλήφθηκε «οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε να υποδείξει σε οποιονδήποτε να φύγει από τη Μονή».

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 14 Οκτωβρίου 2026, στις 09:30.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τους μοναχούς Νεκτάριο και Πορφύριο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ