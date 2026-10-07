Υπ. Γεωργίας: Μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των έργων στον Ακάμα - Από 14 σε 8 οι χώροι επισκεπτών

Σημειώνει ότι παραμένει προσηλωμένο στην αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του Ακάμα, μέσω της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της υλοποίησης των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών, της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και της συνεχούς συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους θεσμούς και φορείς.

Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο αναφέρει ότι τα ευρήματα, οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα μελετηθούν και θα αξιοποιηθούν «με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών προστασίας, διαχείρισης και διακυβέρνησης του περιβάλλοντος».

Παράλληλα, σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαβούλευσης πριν την οριστικοποίηση της Έκθεσης, υπέβαλε στον Γενικό Ελεγκτή αναλυτική επιστολή 36 σελίδων, στην οποία περιλαμβάνονται οι απόψεις, οι διευκρινίσεις και τα σχόλια του Υπουργείου και των αρμόδιων Τμημάτων του επί των ευρημάτων και συμπερασμάτων του προσχεδίου.

Η επιστολή περιλήφθηκε αυτούσια ως παράρτημα στην τελική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και, όπως αναφέρει το Υπουργείο, «οι θέσεις, οι διευκρινίσεις και τα σχόλια του Υπουργείου είναι διαθέσιμα, στο σύνολό τους, προς ενημέρωση του κοινού».

Το Υπουργείο αναφέρει ότι έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αξιολόγησης, τεκμηρίωσης, παρακολούθησης και διοικητικού συντονισμού.

Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι η αξιολόγηση των έργων του Ακάμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη «το πλήρες ιστορικό των αποφάσεων, το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο λήψης τους, τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων αρχών, καθώς και τις διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες που ακολούθησαν».

Υπενθυμίζει ότι το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια θέσπισης ενιαίου πλαισίου προστασίας, διαχείρισης και οργάνωσης της περιοχής.

Στόχος του Σχεδίου, προσθέτει, ήταν ο περιορισμός των υφιστάμενων πιέσεων, η διαχείριση της επισκεψιμότητας, ο έλεγχος της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας οχημάτων, το κλείσιμο παράνομων δρόμων και η ενίσχυση της προστασίας των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά από σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των έργων, την επαναξιολόγηση τεχνικών παρεμβάσεων, την ενίσχυση των περιβαλλοντικών όρων, την επανεξέταση υδραυλικών έργων και την προώθηση πρόσθετων δράσεων συμμόρφωσης για τις περιοχές Natura 2000 στον Ακάμα.

Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της μείωσης των προτεινόμενων χώρων εξυπηρέτησης επισκεπτών από 14 σε 8, προωθήθηκαν περαιτέρω αλλαγές με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Παράλληλα, το Υπουργείο αναφέρει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχετική καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, προωθείται η έκδοση διατάγματος για τη θεσμοθέτηση ειδικών στόχων διατήρησης των περιοχών Natura 2000, περιλαμβανομένης της Χερσονήσου του Ακάμα.

Η διαδικασία, όπως αναφέρεται, προωθείται σε συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.