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Μας τρέλανε ο καιρός: Μια έτσι, μια αλλιώς - Δείτε τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο και προετοιμαστείτε... κατάλληλα!

 09.10.2026 - 19:19
Μας τρέλανε ο καιρός: Μια έτσι, μια αλλιώς - Δείτε τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο και προετοιμαστείτε... κατάλληλα!

Κυρίως αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός, ωστόσο, ετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή. 

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, την Κυριακή, τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια και ενδεχομένως και σε περιοχή του εσωτερικού.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Κυριακή.

Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα νότια και τα δυτικά παράλια νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια και ενδεχομένως και σε περιοχή του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

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