Σοβαρό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε μαθητής από πτώση σοβά σε Γυμνάσιο

Ο μαθητής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό καταγγέλλει με ανακοίνωσή της και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης, ζητώντας να πραγματοποιηθούν άμεσα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την ασφάλεια του σχολικού κτιρίου.

Ο 14χρονος μαθητής, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας τραύμα στο κεφάλι κι ενώ η αιμορραγία, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, είχε σταματήσει και η κλινική του εικόνα δεν ενέπνεε ανησυχία.

Μηχανικοί του Δήμου Θέρμης έσπευσαν στο σχολείο για τη διενέργεια μακροσκοπικών και εμπειροτεχνικών ελέγχων, ωστόσο, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Απόστολος Τσολάκης, «από την αυτοψία δεν προέκυψε εμφανής αιτία που προκάλεσε την αποκόλληση».

«Δεν προέκυψε καμία προσδιορισμένη αιτία για την αποκόλληση, δεν εντοπίστηκε καμία ρηγμάτωση τοπικά, ούτε στοιχείο υγρασίας στο σημείο της αποκόλλησης, είτε στην πλάκα του σχολικού κτιρίου, είτε στις γύρω αίθουσες», διευκρίνισε ο κ. Τσολάκης, προσθέτοντας ότι και από την πλευρά της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας δεν είχε υπάρξει οποιοδήποτε αίτημα για να ενταχθεί κάποιο έργο σε εργολαβία συντήρησης σχολικών μονάδων. Σημείωσε, δε, ότι από τη στιγμή που από την αυτοψία δεν προέκυψαν στοιχεία ή ενδείξεις που να ερμηνεύουν την αποκόλληση, θα πρέπει να επιληφθούν εξειδικευμένοι επιστήμονες για τη διενέργεια σε δεύτερο βαθμό προσεισμικού ελέγχου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1:15 μ.μ. και για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αποκόλληση έχει επιληφθεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: lifo.gr