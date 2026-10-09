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LIFESTYLE

Όταν η Βίσση είχε αποκαλύψει ότι ο Καρβέλας της απαγόρευσε να λέει τα τραγούδια του - Δείτε γιατί

 09.10.2026 - 19:57
Όταν η Βίσση είχε αποκαλύψει ότι ο Καρβέλας της απαγόρευσε να λέει τα τραγούδια του - Δείτε γιατί

Με αφορμή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, μια παλαιότερη εξομολόγηση της τραγουδίστριας επανέρχεται στο προσκήνιο. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν από μερικά χρόνια στην Αννίτα Πάνια, είχε αποκαλύψει πως στο παρελθόν ο συνθέτης και πρώην σύζυγός της, της είχε πει πως θα της απαγόρευε να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση είχε μοιραστεί πως, την περίοδο που διατηρούσε σχέση με τον Λάμπη Λιβιεράτο, ο Νίκος Καρβέλας ενοχλούνταν από το γεγονός ότι τραγουδούσε μαζί του δικά του κομμάτια.

Όταν εκείνη αρνήθηκε να σταματήσει, ο συνθέτης της ανακοίνωσε ότι της απαγόρευε να ερμηνεύει γενικώς τα τραγούδια του. Η αντίδρασή της ήταν χαρακτηριστική, καθώς, όπως είχε εξηγήσει, σχεδόν ολόκληρο το ρεπερτόριό της αποτελούνταν από δημιουργίες του. «Και τι θα λέω;», του είχε πει.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 40:30

 Τον Οκτώβριο του 2021 η Άννα Βίσση είχε δώσει μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Ανοιχτά» και την Αννίτα Πάνια. Περιγράφοντας το περιστατικό και την αντίδραση του Νίκου Καρβέλα, είχε πει: «Τα έχω φτιάξει με τον Λάμπη Λιβιεράτο. Τι κούκλος, τι παιδί. Ο Καρβέλας λοιπόν είχε κι αυτός τη σχέση του και τι τον είχε πιάσει επειδή κι ο Λάμπης τραγουδούσε μου λέει “καλά, μια χαρά αλλά δεν θα τραγουδάς μαζί του”. Δεν ήθελε να είμαι με τραγουδιστή. Ζήλευε. Είχε κι αυτός μια πολύ ωραία γκόμενα τότε αλλά εκεί ασχολιόταν με εμένα να μην τραγουδάω. Εντάξει για να μην τον αδικούμε εγώ με τον Λάμπη τότε τι τραγουδούσα; Τα ντουέτα του Καρβέλα. Ήταν τρομερά ενοχλητικό για τον Νίκο. Αφού εγώ δεν τσίμπησα και του λέω “όχι θα τραγουδάω ό,τι γουστάρω”, μου λέει “ωραία σου απαγορεύω να τραγουδάς τα τραγούδια μου γενικώς”. Και τι απάντησα εγώ; “Και τι θα λέω;”. Όλο μου το ρεπερτόριο ήταν Καρβέλας».

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