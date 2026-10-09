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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τοποθετείται ο ΕΟΑ: Η διαρροή νερού στη Λακατάμεια αφορά υλοποίηση έργου

 09.10.2026 - 20:09
Τοποθετείται ο ΕΟΑ: Η διαρροή νερού στη Λακατάμεια αφορά υλοποίηση έργου

H αναφορά για καθυστέρηση ανταπόκρισης του ΕΟΑ Λευκωσίας σε διαρροή νερού στην οδό Ακροπόλεως στη Λακατάμεια είναι ορθή αλλά υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, αναφέρει σε ανακοίνωση, εξηγώντας ότι αφορούσε υλοποίηση έργου και όχι απλώς επιδιόρθωση βλάβης.

Ειδικότερα σε σχετική ανακοίνωση διευκρινίζει ότι ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρώτη ενημέρωση αποστέλλοντας την ίδια μέρα συνεργείο για αξιολόγηση της διαρροής κατά την οποία διαπιστώθηκε μικρή ροή στο πεζοδρόμιο.

Προσθέτει πως επειδή η συγκεκριμένη διαρροή βρίσκεται στον Δήμο Λακατάμειας, μια περιοχή που είναι σύνηθες να υδροδοτούνται αρκετά υποστατικά από μία παροχή σε κεντρικό αγωγό, κρίθηκε αναγκαία η αποστολή της υπηρεσίας τηλεμετρίας η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε πως έπρεπε να γίνουν δύο νέες διασταυρώσεις, που συνεπάγεται υλοποίηση έργου και όχι απλώς επιδιόρθωση βλάβης.  

Λόγω του ότι η διαρροή αξιολογήθηκε ως περιορισμένη, δόθηκε προτεραιότητα σε άλλες επείγουσες διαρροές/έργα και το συγκεκριμένο έργο προγραμματίστηκε για το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου, συνεχίζει.

Συμπληρώνει ότι μετά από ενημέρωση από το συνεργείο που εκτελεί καθήκοντα άμεσης δράσης στην περιοχή ότι η ροή αυξήθηκε, οι τεχνικοί μας βρέθηκαν στο σημείο και αποκατέστησαν προσωρινά την βλάβη. Το έργο θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

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