Τοποθετείται ο ΕΟΑ: Η διαρροή νερού στη Λακατάμεια αφορά υλοποίηση έργου

Ειδικότερα σε σχετική ανακοίνωση διευκρινίζει ότι ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρώτη ενημέρωση αποστέλλοντας την ίδια μέρα συνεργείο για αξιολόγηση της διαρροής κατά την οποία διαπιστώθηκε μικρή ροή στο πεζοδρόμιο.

Προσθέτει πως επειδή η συγκεκριμένη διαρροή βρίσκεται στον Δήμο Λακατάμειας, μια περιοχή που είναι σύνηθες να υδροδοτούνται αρκετά υποστατικά από μία παροχή σε κεντρικό αγωγό, κρίθηκε αναγκαία η αποστολή της υπηρεσίας τηλεμετρίας η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε πως έπρεπε να γίνουν δύο νέες διασταυρώσεις, που συνεπάγεται υλοποίηση έργου και όχι απλώς επιδιόρθωση βλάβης.

Λόγω του ότι η διαρροή αξιολογήθηκε ως περιορισμένη, δόθηκε προτεραιότητα σε άλλες επείγουσες διαρροές/έργα και το συγκεκριμένο έργο προγραμματίστηκε για το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου, συνεχίζει.

Συμπληρώνει ότι μετά από ενημέρωση από το συνεργείο που εκτελεί καθήκοντα άμεσης δράσης στην περιοχή ότι η ροή αυξήθηκε, οι τεχνικοί μας βρέθηκαν στο σημείο και αποκατέστησαν προσωρινά την βλάβη. Το έργο θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.