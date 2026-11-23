Η σοβαρή σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 18:50 στην οδό Ζακύνθου, στη Λάρνακα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 30χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.

Παρά ταύτα, τα τραύματά του είναι σοβαρά και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός του αυτοκινήτου

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε πεζός τη σκηνή, χωρίς να παραμείνει στο σημείο.

Οι Αρχές άρχισαν αμέσως έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον 34χρονου, στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού.

Η έκδοση του εντάλματος δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί υπαιτιότητα για τη σύγκρουση, καθώς οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν υπό εξέταση.

Έκκληση της Αστυνομίας προς τους πολίτες

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με την Τροχαία Λάρνακας, τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται, με στόχο να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης και να εντοπιστεί ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Στο μεταξύ, η αγωνία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας του 30χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.