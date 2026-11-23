Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι «μετά τη μεγάλη ανταπόκριση στο Λονδίνο και στο Μπέρμιγχαμ, το Minds in Cyprus έρχεται στη Νέα Υόρκη», κάνοντας λόγο για μια πρωτοβουλία που ενισχύει τους δεσμούς της Κύπρου με τη διασπορά της. Καλεί συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό να διερευνήσουν ουσιαστικές επαγγελματικές ευκαιρίες στην πατρίδα μας.

Απευθυνόμενος στους ενδιαφερόμενους, ο Πρόεδρος λέει πως «αν σκέφτεστε να επιστρέψετε στην Κύπρο, ή αν στο παρόν στάδιο επιθυμείτε απλώς να αναπτύξετε συνεργασίες και συνέργειες με το επιχειρηματικό οικοσύστημα στη χώρα μας, σας προσκαλώ στις 30 Νοεμβρίου να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Να γνωρίσετε κορυφαίες κυπριακές εταιρείες και να ανακαλύψετε τις επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει η χώρα μας».

Στην ανάρτηση που συνοδεύει το κείμενο, ο Πρόεδρος σημειώνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ζουν και εργάζονται κάποια από τα πιο λαμπρά κυπριακά μυαλά, «και γι' αυτά χτίζουμε μια γέφυρα επιστροφής στην Κύπρο». Σημειώνει ότι πρόκειται για μια μεγάλη αποστολή από κορυφαίες κυπριακές εταιρείες και επιχειρηματίες.

«Θα βρείτε μια Κύπρο με ανοιχτούς ορίζοντες, μια δυναμική οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας, που με στοχευμένα κίνητρα κάνει την επιστροφή σας πραγματική επιλογή. Γιατί η Κύπρος έχει πολλά να σας προσφέρει, όπως κι εσείς έχετε πολλά να προσφέρετε στην Κύπρο μας. Η Κύπρος αλλάζει και σας χρειάζεται όλους. Σας περιμένουμε», αναφέρει ο Πρόεδρος καταληκτικά.