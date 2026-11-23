Τα ευρήματα της νεκροτομής, οι καταθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τοποθετήσεις της Αστυνομίας και του Υπουργείου Υγείας συνθέτουν μέχρι στιγμής την εικόνα της υπόθεσης.

Τι έδειξε η νεκροτομή - Δεν εντοπίστηκαν κακώσεις που να εξηγούν τον θάνατο

Η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 17χρονης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου από τη διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα, και τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον μεταθανάτιο ακτινολογικό έλεγχο και τη νεκροτομική εξέταση δεν εντοπίστηκαν κακώσεις στις οποίες θα μπορούσε να αποδοθεί ο θάνατός της.

Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων ιστολογικές, τοξικολογικές, μικροβιολογικές, ιολογικές και γενετικές.

Η αιτία θανάτου της Κυριακής δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, με τις αρμόδιες Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Αστυνομία: Δεν προκύπτουν στοιχεία για σκόπιμη πρόκληση θανάτου

Σημαντική είναι η τοποθέτηση της Αστυνομίας αναφορικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου.

Ο λοχίας Κυριάκος Θεοδώρου, εκ μέρους του Γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι, με βάση τις μέχρι στιγμής έρευνες και τα ευρήματα της νεκροτομής, δεν προκύπτουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε σκόπιμη πρόκληση θανάτου.

Πρόκειται για σημαντική διαπίστωση της μέχρι τώρα έρευνας, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση ή ότι έχει προσδιοριστεί η αιτία του θανάτου.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ούτε από την εξέταση του δωματίου όπου βρισκόταν η 17χρονη προέκυψε κάποιο εύρημα που να κατευθύνει τις έρευνες προς συγκεκριμένη επιλήψιμη ενέργεια.

Συνεχίζονται οι καταθέσεις – Εξετάζονται κλειστά κυκλώματα

Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει την έρευνα, λαμβάνοντας καταθέσεις από συμμαθητές της 17χρονης, εργαζομένους του ξενοδοχείου και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό.

Η διαδικασία λήψης καταθέσεων αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Παράλληλα, οι ανακριτές εξετάζουν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του ξενοδοχείου και άλλων υποστατικών της Κακοπετριάς, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν όσα προηγήθηκαν του τραγικού περιστατικού.

Η Αστυνομία είχε ενημερωθεί αργά το βράδυ του Σαββάτου από εργαζόμενο του ξενοδοχείου, ενώ το δωμάτιο αποκλείστηκε για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

Υπουργείο Υγείας: Τηρήθηκε το πρωτόκολλο, αλλά χρειαζόταν μεγαλύτερη ευαισθησία

Ξεχωριστό ζήτημα αποτέλεσε η μη μετάβαση του επί καθήκοντι ιατροδικαστή στη σκηνή για αυτοψία.

Ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ζήτησε πλήρη καταγραφή των γεγονότων και εξηγήσεις για τους χειρισμούς που έγιναν μετά την ενημέρωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Δημήτρη Κωνσταντίνου, από την έκθεση που υποβλήθηκε δεν διαπιστώνεται παραβίαση των ισχυουσών διαδικασιών, καθώς οι ενέργειες που έγιναν συνάδουν με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο και τις συμφωνημένες διευθετήσεις με την Αστυνομία.

Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας αναγνώρισε πως, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της ηλικίας του θύματος, θα ήταν προτιμότερο να επιδειχθεί μεγαλύτερη ευαισθησία και να είχε εξεταστεί η μετάβαση ιατροδικαστή στη σκηνή.

Με άλλα λόγια, παρότι σύμφωνα με την έκθεση δεν παραβιάστηκε το πρωτόκολλο, το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι η αντιμετώπιση μιας τόσο τραγικής περίπτωσης απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και στην ανθρώπινη διάστασή της.

Στα λευκά το τελευταίο αντίο στη 17χρονη Κυριακή

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα της Κυριακής Αναστασίου ετοιμάζονται να την αποχαιρετήσουν.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια, στη Λεμεσό.

Η οικογένεια έχει ζητήσει όσοι παραστούν στην εξόδιο ακολουθία να φορούν λευκή ενδυμασία.

Παράλληλα, αντί στεφάνων, παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές για την ανήλικη αδελφή της Κυριακής.

Οι απαντήσεις που ακόμη αναμένονται

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή και οι επόμενες εξελίξεις θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων και την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου.

Το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν κακώσεις που να εξηγούν τον θάνατο και δεν προκύπτουν μέχρι στιγμής στοιχεία σκόπιμης πρόκλησής του δεν αποτελεί απάντηση στο βασικό ερώτημα: από τι πέθανε η 17χρονη Κυριακή;

Αυτή είναι η απάντηση που αναμένουν πρωτίστως οι δικοί της άνθρωποι.

Σε μια υπόθεση που αφορά τον χαμό ενός ανήλικου παιδιού, η ανάγκη για πλήρη διερεύνηση πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό στην οικογένεια και αποφυγή ατεκμηρίωτων σεναρίων.

Προς το παρόν, οι επιστημονικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες του αιφνίδιου θανάτου που βύθισε μια οικογένεια στο πένθος.