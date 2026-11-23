Την ίδια ώρα, η έκθεση γεγονότων που ζήτησε το Υπουργείο Υγείας καταγράφει ότι δεν διαπιστώνεται απόκλιση από τις συμφωνημένες διαδικασίες μεταξύ Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και Αστυνομίας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν φαίνεται να έχει κλείσει τη συζήτηση για το κατά πόσο οι χειρισμοί ήταν οι ενδεδειγμένοι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον θάνατο ενός ανήλικου κοριτσιού.

«Δεν γίνονται αυτοψίες με φωτογραφίες και Viber»

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο Μάριος Ματσάκης εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με το ενδεχόμενο η αυτοψία μιας σκηνής θανάτου να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, μέσω φωτογραφιών.

«Είναι γελοίο αν υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον η Αστυνομία ζητήσει την παρουσία ιατροδικαστή στη σκηνή, εκείνος οφείλει να μεταβεί.

Ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός ως προς τη σημασία της επιτόπιας εξέτασης, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αντικαθίσταται από φωτογραφικό υλικό ή επικοινωνία μέσω εφαρμογών.

Γιατί θεωρεί κρίσιμη την αυτοψία

Σύμφωνα με τον Μάριο Ματσάκη, η αυτοψία μπορεί να προσφέρει στοιχεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διερεύνηση ενός θανάτου.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η επιτόπια εξέταση μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου, καθώς και στην αξιολόγηση της κατάστασης του σώματος, των ρούχων και του περιβάλλοντος χώρου.

Ο ιατροδικαστής εξέφρασε την ανησυχία ότι, εάν χαθεί η δυνατότητα καταγραφής συγκεκριμένων στοιχείων στη σκηνή, αυτά ενδέχεται να μην μπορούν να ανακτηθούν αργότερα.

Οι επισημάνσεις του αποτελούν την επιστημονική του άποψη για τη σημασία της αυτοψίας και δεν συνιστούν διαπίστωση για τα αίτια θανάτου της 17χρονης.

Τι έδειξε η έκθεση που ζήτησε ο Υπουργός Υγείας

Μετά τις αντιδράσεις για τη μη παρουσία ιατροδικαστή στην Κακοπετριά, ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης ζήτησε έκθεση γεγονότων από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα όσα δημοσιοποιήθηκαν, από την έκθεση δεν προκύπτει παραβίαση των συμφωνημένων διαδικασιών με την Αστυνομία.

Παρά ταύτα, το Υπουργείο Υγείας αναγνώρισε την ιδιαίτερη σοβαρότητα της υπόθεσης, λόγω της ηλικίας της εκλιπούσας, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν φαίνεται να ικανοποίησαν πλήρως το αρμόδιο υπουργείο.

«Η Αστυνομία μπορεί να ζητήσει, αλλά όχι να εξαναγκάσει»

Από την πλευρά της Αστυνομίας, ο εκπρόσωπος Τύπου Βύρωνας Βύρωνος εξήγησε ότι οι ανακριτές μπορούν να ζητήσουν τη μετάβαση ιατροδικαστή σε μια σκηνή, όταν το κρίνουν αναγκαίο.

Ωστόσο, με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες, η Αστυνομία δεν διαθέτει εξουσία να υποχρεώσει ιατροδικαστή να μεταβεί στο σημείο.

Στην περίπτωση της 17χρονης, η Αστυνομία είχε ζητήσει την παρουσία ιατροδικαστή, χωρίς τελικά να πραγματοποιηθεί επιτόπια αυτοψία από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Στο τραπέζι αλλαγές στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Το περιστατικό επαναφέρει τη συζήτηση για τη λειτουργία και την οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της υπηρεσίας.

Στις αλλαγές που εξετάζονται περιλαμβάνονται η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου και η πιθανή ενίσχυση της υπηρεσίας με παθολογοανατόμους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναλαμβάνουν περιστατικά χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Παραμένουν αναπάντητα τα αίτια θανάτου της Κυριακής

Στο μεταξύ, η διερεύνηση του θανάτου της 17χρονης συνεχίζεται.

Η νεκροτομή δεν εντόπισε κακώσεις στις οποίες θα μπορούσε να αποδοθεί ο θάνατός της, ενώ οι επιστημονικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις.

Η συζήτηση για τους χειρισμούς της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας είναι ξεχωριστή από τη διερεύνηση της αιτίας θανάτου, η οποία δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Η οικογένεια της Κυριακής ετοιμάζεται να την αποχαιρετήσει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 15:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια, έχοντας ζητήσει από όσους παραστούν να φορούν λευκά.

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