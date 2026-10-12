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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Απορρίπτει ότι ήθελε να είναι υποψήφια στις Προεδρικές του 2023 - Τι αποκάλυψε για το παρασκήνιο

 12.10.2026 - 12:28
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Απορρίπτει ότι ήθελε να είναι υποψήφια στις Προεδρικές του 2023 - Τι αποκάλυψε για το παρασκήνιο

Στις αποκαλύψεις του Γιώργου Παμπορίδη για τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις Προεδρικές Εκλογές του 2023 με το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ, αλλά και στο πολιτικό παρασκήνιο της περιόδου, αναφέρθηκε η βουλεύτρια του Κινήματος ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ.

Η κ. Χαραλαμπίδου μίλησε για την αντιπαράθεσή της με την τότε ηγεσία του ΑΚΕΛ, το πολιτικό κόστος που, όπως υποστήριξε, είχε υποστεί λόγω των τοποθετήσεών της, καθώς και για την εγκύκλιο που, σύμφωνα με την ίδια, είχε αποσταλεί στις κομματικές ομάδες βάσης. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, σχολίασε τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΔΗΣΥ και παρουσίασε τις βασικές πρόνοιες πρότασης νόμου για τη διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Οι αποκαλύψεις Παμπορίδη και το παρασκήνιο του 2023

Αναφερόμενη στην περίοδο πριν από τις Προεδρικές Εκλογές του 2023, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη την πολιτική κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της για το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Γιώργου Παμπορίδη με τη στήριξη του ΑΚΕΛ.

Όπως ανέφερε, η στάση της είχε σημαντικό πολιτικό αντίκτυπο, τονίζοντας ότι επωμίστηκε «τεράστιον πολιτικό κόστος».

Η ίδια εξήγησε ότι η αρχική της τοποθέτηση έγινε στο πλαίσιο ψυχαγωγικής εκπομπής, όταν ρωτήθηκε εάν θα ψήφιζε τον Γιώργο Παμπορίδη, ο οποίος προερχόταν από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

«Η πραγματικότητα είναι ότι για μένα δήλωνα το αυτονόητο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι δεν περίμενε την ένταση των αντιδράσεων που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με την κ. Χαραλαμπίδου, η τότε ηγεσία του ΑΚΕΛ είχε αποστείλει στις κομματικές ομάδες βάσης εγκύκλιο με τίτλο «Η συμπεριφορά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου», μέσα από την οποία, όπως υποστήριξε, επιχειρήθηκε η πολιτική αποδόμησή της.

Όπως ανέφερε, στην εγκύκλιο γινόταν αναφορά σε φημολογούμενη στήριξη του ΑΚΕΛ προς τον κ. Παμπορίδη, ενώ η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη αντίδραση από την κομματική ηγεσία.

«Αλλά όταν είδα μια τόσο ακραία αντίδραση για μια τόσο αυτονόητη από πλευράς μου δήλωση, άρχισα να σκέφτομαι ότι πλέον δεν ήταν μόνο φημολογούμενες», σημείωσε.

Με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές του Γιώργου Παμπορίδη ότι είχαν πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις για ενδεχόμενη υποψηφιότητά του, η βουλεύτρια κάλεσε το ΑΚΕΛ να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

«Θα πρέπει τώρα ή η ηγεσία του ΑΚΕΛ να τον διαψεύσει και να ανταποκρίνεται σε αυτά που κατέγραφαν στην εγκύκλιό τους ή να τον επιβεβαιώσουν», δήλωσε.

«Δηλαδή δεν μπορεί και οι δύο να λένε αλήθεια», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αποκαλύψεις δημιουργούν πολιτικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν.

Η εγκύκλιος, το πολιτικό κόστος και η στάση της απέναντι στο ΑΚΕΛ

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για την ύπαρξη της εγκυκλίου περίπου τρεις μήνες μετά την αποστολή της, όταν δύο συνάδελφοί της βουλευτές τής παρέδωσαν αντίγραφα.

Όπως εξήγησε, επέλεξε να μην προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις για το ζήτημα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, παρά το γεγονός ότι θεωρούσε πως είχε αδικηθεί.

«Δεν είπα τίποτα ολόκληρη την προεκλογική περίοδο γιατί έμπαινα σε προεκλογική περίοδο. Δεν ήθελα να κάνω ζημιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα από την ηγεσία του ΑΚΕΛ την απόσυρση της εγκυκλίου, χωρίς να ικανοποιηθεί το αίτημά της.

«Απαιτούσα συνεχώς από την ηγεσία να την αποσύρει», σημείωσε, εξηγώντας ότι δεν αποχώρησε τότε από το κόμμα, καθώς αισθανόταν υποχρέωση απέναντι στους πολίτες που την είχαν εκλέξει.

«Είναι ο κόσμος και εγώ ήθελα να τιμήσω το συμβόλαιό μου με τον κόσμο τη δεδομένη στιγμή», δήλωσε.

Ερωτηθείσα για τη σημερινή σχέση της με το ΑΚΕΛ, ανέφερε ότι πλέον πρόκειται για πολιτική σχέση στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συνύπαρξης.

«Συνυπάρχουμε στο κοινοβούλιο. Πολιτική σχέση θα έλεγα», είπε.

Σε ερώτηση κατά πόσον θα μπορούσε να στηρίξει στο μέλλον υποψήφιο που θα προερχόταν από το ΑΚΕΛ, δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, διευκρινίζοντας ότι η απόφασή της θα εξαρτηθεί από το πρόσωπο και τις πολιτικές συνθήκες.

«Εξαρτάται ποιος. Δηλαδή εξαρτάται πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Αλλά δεδομένα δεν υπάρχουν», ανέφερε.

Γιατί αποκλείει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την Προεδρία

Κατηγορηματική ήταν η Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι η στάση της απέναντι σε πιθανή υποψηφιότητα του Γιώργου Παμπορίδη το 2023 συνδεόταν με προσωπικές φιλοδοξίες.

«Όχι γιατί επιλέγω την αξιοπιστία μου. Όταν ο κόσμος νιώθει ότι μπορεί να σου αποδώσει κίνητρα, διαβρώνεται κάπως η αξιοπιστία σου», ανέφερε.

«Δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο θέμα. Δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να είμαι υποψήφιος», πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε εξετάσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αναφερόμενη στον θεσμό της Προεδρίας, τον χαρακτήρισε ιδιαίτερα απαιτητικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια θέση με τεράστιες ευθύνες.

«Είναι η πιο καυτή καρέκλα που μπορεί να υπάρξει», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για την πιθανότητα επιχειρηματικά συμφέροντα να επιδιώκουν να επηρεάσουν την πολιτική εξουσία.

 

Τι είπε για τις εξελίξεις στον ΔΗΣΥ

Σχολιάζοντας τις εσωκομματικές εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απέφυγε αρχικά να επεκταθεί στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος.

«Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να σχολιάσω εσωτερικά άλλου κόμματος», είπε.

Ωστόσο, αναφέρθηκε στη γενικότερη κρίση εμπιστοσύνης που, κατά την εκτίμησή της, αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η ευθύνη δεν περιορίζεται σε ένα μόνο κόμμα.

«Περνούμε μία εποχή κρίσης και αμφισβήτησης της πολιτικής ζωής του τόπου και θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα είναι όλο συνυπεύθυνο», ανέφερε.

Ειδικότερα για τον ΔΗΣΥ, υποστήριξε ότι η κατάσταση που διαμορφώθηκε θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν είχαν γίνει διαφορετικοί χειρισμοί.

«Θεωρώ ότι έγιναν ατυχέστατες εσωτερικές διαχειρίσεις. Θα μπορούσαν να αποφευχθούν όλα αυτά», σημείωσε.

 

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