«Έμοιαζε με παράσταση, ήταν στα τέσσερα και προσευχόταν»: Νέες μαρτυρίες για τον άντρα, που κατασπάραξε τίγρης στη Βρετανία

Το θύμα, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν περίπου 20 ετών δέχθηκε τη θανατηφόρα επίθεση στο Yorkshire Wildlife Park από μια τίγρη της Σιβηρίας, βάρους περίπου 190 κιλών, μπροστά στα μάτια οικογενειών που βρίσκονταν στο πάρκο.

Αρκετοί επισκέπτες περιέγραψαν ότι ο άνδρας συμπεριφερόταν «παράξενα» πριν εισέλθει στον περίβολο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ενδεχομένως αντιμετώπιζε μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα ψυχικής υγείας. Ωστόσο, οι αναφορές αυτές αποτελούν εκτιμήσεις μαρτύρων και δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια σχετική πληροφορία για την κατάστασή του.

Οι μαρτυρίες για τη συμπεριφορά του πριν από την επίθεση

Ο 22χρονος Άντονι Χαντ, απόφοιτος πανεπιστημίου, και η 21χρονη Σκάρλετ Χόγκαν, εργαζόμενη σε φαρμακείο, είδαν για πρώτη φορά τον άνδρα όταν έφτασαν με το αυτοκίνητό τους στο ζωολογικό πάρκο.

«Είδαμε έναν άνδρα να περπατάει πολύ γρήγορα, σχεδόν χορεύοντας, ενώ φορούσε ασύρματα ακουστικά AirPods», δήλωσε ο Χαντ στη Daily Mail, προσθέτοντας πως τον είδαν, ξανά, λίγο αργότερα να περνάει βιαστικά πίσω από το αυτοκίνητό τους. Το ζευγάρι θεώρησε ότι ίσως είχε ειδικές ανάγκες και δεν έδωσε συνέχεια.

Αργότερα, όταν κατευθύνθηκαν στον χώρο των τίγρεων, τον είδαν ξανά να συμπεριφέρεται ασυνήθιστα. «Ήταν μόνος του, χόρευε κρατώντας το κινητό του, κοντά στο στέγαστρο. Ήταν εντελώς παράταιρος με τον χώρο. Απλώς περάσαμε από δίπλα του. Και οι δύο τίγρεις βρίσκονταν πάνω στην ξύλινη εξέδρα», περιέγραψε ο Χαντ.



Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, ο άνδρας κατέβηκε από την πλευρά μιας γέφυρας, ενώ μια γυναίκα προσπάθησε να τον τραβήξει ξανά προς τα πάνω, χωρίς να τα καταφέρει. Στη συνέχεια, φέρεται να σκαρφάλωσε στον ψηλό φράχτη που περιβάλλει τον χώρο των ζώων, να πήδηξε από ύψος περίπου 3,6 μέτρων και να μπήκε στον περίβολο χωρίς εμφανή δισταγμό.



Η Χόγκαν ανέφερε ότι η συμπεριφορά της τίγρης άλλαξε αμέσως και το ζώο πέρασε σε κατάσταση παρακολούθησης του πιθανού θηράματός του. Την ίδια στιγμή, ο άνδρας φέρεται να έβγαζε selfies και στη συνέχεια να ξάπλωσε στο έδαφος, αρχίζοντας να προσεύχεται. «Έμοιαζε με παράσταση», είπε ο Χαντ. «Κατέβηκε στο σημείο όπου μπορούσαν να τον βλέπουν όλοι, στον κεντρικό χώρο θέασης. Ήταν στα τέσσερα, προσευχόταν και υποκλινόταν στην τίγρη. Ήταν σαν να την περίμενε».









Όπως πρόσθεσε, ο άνδρας είχε τα χέρια του ανοιχτά, σαν να έλεγε «έλα εδώ, τίγρη, σκότωσέ με». Στη συνέχεια, το ζώο όρμησε πάνω του. «Προσπάθησε να αντισταθεί και άρχισε να ουρλιάζει. Ήταν σαν να είχε αποκοπεί από την πραγματικότητα. Το τελευταίο που είδαμε ήταν η τίγρη στον λαιμό του», ανέφερε.



Η Χόγκαν χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ παράξενο», προσθέτοντας ότι ο άνδρας μιλούσε σε διαφορετική γλώσσα ενώ προσευχόταν. Και οι δύο μάρτυρες εκτίμησαν ότι έμοιαζε να ακολουθεί κάποιο σχέδιο και ότι οι κινήσεις του κοντά στο ζώο είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα. «Δεν είχα παγώσει ποτέ στη ζωή μου, αλλά εκείνη τη στιγμή έμεινα ακίνητος», είπε ο Χαντ.



Οι προσπάθειες να απομακρυνθεί η τίγρη Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφει την τίγρη, με το όνομα Αλτάι, να γρατζουνά τον άνδρα και να τον ρίχνει πέρα δώθε, σαν να ήταν άψυχη κούκλα. Σε κάποια στιγμή, ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα «σταμάτα», με αποτέλεσμα το ζώο να απομακρυνθεί προσωρινά. Τελικά, όμως, η τίγρη επιτέθηκε ξανά, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.







Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο άνδρας φέρεται επίσης να σχημάτισε γροθιά και να κούνησε το μικρό του δάχτυλο, κίνηση που κάποιοι συνέδεσαν με τη χειρονομία για τη λέξη «κακό» στο Makaton, ένα σύστημα επικοινωνίας με νοήματα που χρησιμοποιείται συχνά από ανθρώπους με δυσκολίες στην επικοινωνία. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη κίνηση είχε αυτή τη σημασία.



Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού πάρκου φέρεται να έκαναν ό,τι μπορούσαν για να απομακρύνουν την τίγρη, χρησιμοποιώντας πέντε ισχυρούς κρότους από ακουστικά όπλα, με στόχο να τρομάξουν το ζώο.



Δύο ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο έφτασαν στο πάρκο στις 13:35, ενώ τοποθετήθηκε ένα μαύρο παραπέτασμα γύρω από τον περίβολο, προκειμένου να επιχειρηθεί η παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας μακριά από τα βλέμματα των επισκεπτών. Παρά τις προσπάθειες, ο άνδρας διαπιστώθηκε αργότερα νεκρός.



Βίντεο δείχνει τον άνδρα να ζητά φωτογραφία με την τίγρη Ένα άλλο βίντεο, το οποίο φέρεται να καταγράφει τις στιγμές πριν από την είσοδό του στον περίβολο, δείχνει τον άνδρα να ζητά από άλλους επισκέπτες να τον φωτογραφίσουν με φόντο την τίγρη.



«Συγγνώμη, μπορείτε να με βγάλετε μια φωτογραφία με την τίγρη;» ακούγεται να λέει, ενώ το ζώο βρίσκεται ξαπλωμένο κάτω από ένα σκιερό δέντρο και παίζει με ένα πεσμένο κλαδί.



Μια γυναίκα δέχεται να τον φωτογραφίσει. Ο άνδρας ζητά τρεις φορές «άλλη μία» φωτογραφία και στη συνέχεια την ευχαριστεί. Σε άλλο βίντεο, τη στιγμή που η τίγρη έρχεται σε επαφή μαζί του, ακούγεται μια γυναίκα να λέει: «Προσπάθησα να τον σταματήσω».



Μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα The Mail on Sunday ότι ο άνδρας, ο οποίος κρατούσε κινητό τηλέφωνο και φορούσε ασύρματα ακουστικά, φαινόταν να προετοιμάζει τον εαυτό του, χορεύοντας στον χώρο των επισκεπτών προτού σκαρφαλώσει στον φράχτη.







Η Μαρί Μίλερ, η οποία περιέγραψε το περιστατικό στο Facebook, ανέφερε ότι περίπου 20 λεπτά πριν από την τραγωδία είχε δει την τίγρη να απολαμβάνει τον ήλιο και τον άνδρα να χορεύει στη γέφυρα, ενώ παρακολουθούσε το ζώο. Όπως έγραψε, εκείνος δεν φαινόταν να συνοδεύεται από κάποιον και είχε ζητήσει από έναν άγνωστο να τον φωτογραφίσει με φόντο την τίγρη. Η ίδια εκτίμησε ότι ενδεχομένως ήθελε απλώς να παίξει με το ζώο, χωρίς όμως να μπορεί να γνωρίζει τις πραγματικές προθέσεις του.



Η Μίλερ εξέφρασε τη θλίψη της για την οικογένεια του θύματος και για τους εργαζομένους του πάρκου, οι οποίοι, όπως είπε, ήταν σε κατάσταση σοκ. Παράλληλα, εξέφρασε την ανακούφισή της επειδή η τίγρη επέζησε και δεν είδε η ίδια τη στιγμή που ο άνδρας εισήλθε στον περίβολο.



Η τίγρη δεν θα θανατωθεί

«Πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί μας για τον Αλτάι, την τίγρη. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε όλους ότι είναι ασφαλής και καλά στην υγεία του και ότι δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πάρκο, ευχαριστώντας όσους εξέφρασαν την ανησυχία τους.



Η Σάρλοτ Πάιγουελ, φύλακας ζώων στο πάρκο, δήλωσε ότι δεν ήταν παρούσα όταν σημειώθηκε η επίθεση και ότι δεν γνωρίζει ποιος ήταν ο άνδρας ούτε τι τον οδήγησε να εισέλθει στον περίβολο. «Δεν έφταιγε καθόλου η τίγρη. Για εκείνη ήταν απλώς κάτι άλλο με το οποίο μπορούσε να ασχοληθεί. Οι φροντιστές είναι όλοι συντετριμμένοι. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστη ημέρα», ανέφερε.