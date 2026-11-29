Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε ταινία ή βίντεο χωρίς προηγουμένως να ελέγξουν το περιεχόμενό του.

Μάλιστα, πρέπει να έχουν παρακολουθήσει οι ίδιοι ολόκληρο το υλικό, ώστε να βεβαιωθούν ότι είναι κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών και δεν περιλαμβάνει, για παράδειγμα, σκηνές βίας που ενδέχεται να τα αναστατώσουν.

Τι ισχύει για τα ιστορικά βίντεο;

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε εικόνες και βίντεο που παρουσιάζουν ιστορικά γεγονότα. Όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με υπόδειξη της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η προβολή σκληρών ή αναστατωτικών εικόνων δεν είναι απαραίτητη για να διδαχθούν τα παιδιά την ιστορία και τις εθνικές αξίες.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιούν άλλους τρόπους διδασκαλίας, χωρίς να εκθέτουν τους μικρούς μαθητές σε εικόνες που πιθανόν να τους προκαλέσουν φόβο ή αναστάτωση.

Απαγορεύονται οι ταινίες στα σχολεία;

Οι ταινίες και τα βίντεο επιτρέπονται, ακόμη και όταν προβάλλονται μέσω διαδικτύου, αρκεί να εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς στόχους και να είναι κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών.

Το σημαντικό για τους γονείς είναι ότι η επιλογή του υλικού δεν πρέπει να γίνεται τυχαία, αλλά με προηγούμενο έλεγχο και με γνώμονα την προστασία των παιδιών. Εσύ γνωρίζεις τι ταινίες και βίντεο παρακολουθεί το παιδί σου στο σχολείο;