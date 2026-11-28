Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ αρκετοί καταναλωτές ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν τις προσφορές της Black Friday, ο ίδιος βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να μετρά τα χρήματα που του έχουν απομείνει από τον μισθό του, μόλις λίγες ημέρες πριν από το τέλος του μήνα.

«Ρεύμα, ενοίκια, βενζίνη και τέλος. Δεν έχω για ψώνια», γράφει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την οικονομική πίεση που, όπως σημειώνει, βιώνει καθημερινά.

Μάλιστα, κλείνοντας την ανάρτησή του, απευθύνει έκκληση να τη δει κάποιος βουλευτής ή πολιτικός, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.

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