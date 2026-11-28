Στην ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ αναφέρει, η Χριστίνα Δημητριάδου γεννήθηκε στην Παφο το 1945, σπούδασε Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο της 17ης Νοεμβρίου στην Πράγα, Τεχνολογία Νοσοκομειακού Εργαστηρίου επίσης στην Πράγα και ακολούθως, φοίτησε στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών στη Μόσχα.

«Οργανώθηκε στο ΑΚΕΛ από το 1965 και το υπηρέτησε από διάφορες θέσεις, διατελώντας για χρόνια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος ενώ συμμετείχε στα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ σε διάφορες αναμετρήσεις βουλευτικών εκλογών»

Περισσότερο όμως, η Χριστίνα Δημητριάδου ταυτίστηκε με το γυναικείο κίνημα και την ΠΟΓΟ της οποίας υπήρξε Γενική Γραμματέας για 20 χρόνια ενώ διατέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών.

«Σε όλη της την πορεία στο κυπριακό γυναικείο κίνημα, η Χριστίνα Δημητριάδου πρωτοστάτησε στην οργάνωση των γυναικών της Κύπρου και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και της ισοτιμίας των φύλων, δίνοντας μάχες για να είναι αυτός ο αγώνας κοινός αγώνας ανδρών και γυναικών, με ταξικό και προοδευτικό προσανατολισμό. Ηγήθηκε της πλατιάς ανάπτυξης του γυναικείου κινήματος της ΠΟΓΟ στις πόλεις και τα χωριά της Κύπρου».

«Ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κομμάτων και Οργανώσεων, είχε ενεργό συμβολή στη διοργάνωση των παλλαϊκών αντικατοχικών συλλαλητηρίων, στην στήριξη των παθόντων της τραγωδίας του 1974 και ταυτόχρονα, υπήρξε πρωτοπόρα στις δράσεις επαναπροσέγγισης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων γυναικών»

Η Χριστίνα Δημητριάδου φεύγει αφήνοντας παρακαταθήκη το παράδειγμα μιας ζωής δοσμένης στον αγώνα για τη γυναίκα, για τον λαό και την πατρίδα, μιας ζωής ταυτισμένης με το ΑΚΕΛ και την ΠΟΓΟ. Με τη σφραγίδα του δυναμισμού, της μαχητικότητας και της αφοσίωσης που διακατείχε τη Χριστίνα, αναφέρει το ΑΚΕΛ.

«Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά τη Χριστίνα Δημητριάδου με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για την τεράστια προσφορά της στην κυπριακή Αριστερά. Εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στην κόρη της Θέκλα και σε όλους τους οικείους της».