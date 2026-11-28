Το χρονικό του σοβαρού τροχαίου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 30χρονος μοτοσικλετιστής, μετά από οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 6.50 το απόγευμα στις 22 Νοεμβρίου στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε άγνωστος άντρας στην οδό Ζακύνθου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 30χρονος κάτοικος Λάρνακας.

Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος σύμφωνα με τις εξετάσεις, έφερε προστατευτικό κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, εγκατέλειψε τη σκηνή πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση και καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό του.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σε σχέση με τις συνθήκες της οδικής σύγκρουσης, να επικοινωνήσει με την τροχαία Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804149 ή με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.