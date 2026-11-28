Σε δηλώσεις της μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος, ανέφερε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στον Δημοκρατικό Συναγερμό, εκφράζοντας την περηφάνια της και καλώντας κάθε Συναγερμικό και κάθε Συναγερμική να συμμετάσχει, όπως είπε, σε αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποδεικνύει στην πράξη ότι τον πρώτο λόγο έχουν τα μέλη και ο κόσμος του κόμματος. Παράλληλα, ευχαρίστησε τις εκατοντάδες στελέχη και τους εθελοντές, περισσότερα από 500 άτομα, όπως είπε, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τόσο παγκύπρια όσο και στο εξωτερικό, για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

«Σήμερα δίνουμε όλοι το παρών μας και η επόμενη μέρα χτίζεται με τη συμμετοχή όλων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα κατά πόσο θεωρεί ότι η επόμενη ημέρα θα βρει το κόμμα ενωμένο, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, ή εάν η εσωκομματική αντιπαράθεση ενδέχεται να αφήσει βαθύτερα ρήγματα, η κα. Δημητρίου ανέφερε ότι σήμερα κλείνει οριστικά ένα κεφάλαιο συζητήσεων, με τον καλύτερο τρόπο, μέσα από την επιλογή των μελών του κόμματος.

Όπως σημείωσε, όταν υπάρχει εκλογική διαδικασία και ψηφίζουν τα μέλη, δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση. Τόνισε, παράλληλα, ότι η επόμενη ημέρα πρέπει να βρει όλους στην πρώτη γραμμή, δεσμευμένους από το αποτέλεσμα, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στις επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές.

Σε ερώτηση κατά πόσο διακύβευμα της σημερινής διαδικασίας είναι και η ενότητα του κόμματος, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ απάντησε καταφατικά, χαρακτηρίζοντάς την πολύ σημαντική. Πρόσθεσε ότι εξίσου σημαντικό είναι να δοθεί στο κόμμα η ευκαιρία, στο διάστημα που απομένει, να παρουσιάσει το δικό του όραμα, τις θέσεις και τις εισηγήσεις του για την Κύπρο του αύριο, «μια Κύπρο που για εμάς αξίζει πολύ περισσότερα», μαζί με τον υποψήφιο του κόμματος.

Παράλληλα, ευχήθηκε καλή επιτυχία τόσο στον Αβέρωφ Νεοφύτου όσο και στον Γιώργο Παμπορίδη, σημειώνοντας ότι σήμερα θα μιλήσουν τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος.

Ερωτηθείσα εάν από αύριο ο Δημοκρατικός Συναγερμός εισέρχεται επισήμως στον προεκλογικό αγώνα, η κα. Δημητρίου απάντησε καταφατικά, αναφέροντας ότι το κόμμα σηκώνει και πάλι μανίκια, προετοιμάζοντας πρόγραμμα και οργάνωση, προκειμένου να προχωρήσει με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα με το αριστερό χέρι, καθώς είναι αριστερόχειρας, απάντησε χαριτολογώντας ότι «είναι το μόνο αριστερό πάνω μου». Πρόσθεσε ότι έκανε και η ίδια την επιλογή της, όπως όλα τα μέλη.

Σε ερώτηση κατά πόσο θα αρχίσει από τη Δευτέρα επαφές με άλλα κόμματα, με στόχο ενδεχόμενες συνεργασίες με τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ, η Πρόεδρος του κόμματος ανέφερε ότι «όλα στην ώρα τους», υπογραμμίζοντας ότι προέχει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αναδειχθεί ο υποψήφιος του κόμματος.

Επανέλαβε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σημειώνοντας ότι η επιλογή δεν γίνεται από ένα μικρό σώμα, την ηγεσία ή το Ανώτατο Συμβούλιο του κόμματος, αλλά από τα ίδια τα μέλη.

Όπως ανέφερε, είναι πολύ περήφανη για τη συγκεκριμένη διαδικασία, στην οποία, όπως είπε, πρωτοστάτησε ώστε να συμπεριληφθεί στο καταστατικό συνέδριο, προσθέτοντας ότι σήμερα αποδεικνύεται στην πράξη πως ο κόσμος του ΔΗΣΥ έχει τον πρώτο λόγο.