Πέραν της ανάδειξης του υποψηφίου για τις Προεδρικές εκλογές του 2028, η σημερινή εσωκομματική αναμέτρηση στον Δημοκρατικό Συναγερμό συνιστά μια ευρύτερη αναμέτρηση πολιτικής επιρροής, επαναπροσδιορισμού των εσωτερικών ισορροπιών και καθορισμού της φυσιογνωμίας της παράταξης.

Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης διεκδικούν το χρίσμα σε ένα πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε μέσα από αλλεπάλληλες ανατροπές, παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, προσωπικές αιχμές και δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών με ιδιαίτερο πολιτικό εκτόπισμα.

Στο υπόβαθρο της σημερινής αναμέτρησης παραμένει η εκλογική ήττα του 2023. Ο αποκλεισμός του Δημοκρατικού Συναγερμού από τον δεύτερο γύρο των Προεδρικών εκλογών, η αποχώρηση του Αβέρωφ Νεοφύτου από την ηγεσία και η ανάληψη των ηνίων από την Αννίτα Δημητρίου δεν εξάλειψαν αυτομάτως τις εσωτερικές αντιθέσεις. Οι συζητήσεις περί πολιτικής ευθύνης, οι διαφορετικές προσεγγίσεις έναντι της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη και τα παράπονα που διατυπώθηκαν κατά καιρούς επανήλθαν στο προσκήνιο με αφορμή τη διεκδίκηση του χρίσματος.

Η απόσυρση της Αννίτας και η ανατροπή των δεδομένων

Καθοριστική καμπή στις εσωκομματικές διεργασίες αποτέλεσε η απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του χρίσματος. Είχαν προηγηθεί πυρετώδεις διαβουλεύσεις, συζητήσεις για το πολυσυζητημένο δείπνο με τον τέως πρόεδρο του κόμματος και η εκκρεμότητα γύρω από το ενδεχόμενο ανεξάρτητης υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επικαλέστηκε την ανάγκη διαφύλαξης της συνοχής της παράταξης, επιλέγοντας να θέσει εκτός εξίσωσης τη δική της υποψηφιότητα. Η απόφασή της, ωστόσο, δεν είχε μόνο προσωπική διάσταση. Αναδιαμόρφωσε άρδην τους συσχετισμούς, περιόρισε την αναμέτρηση σε δύο διεκδικητές και δημιούργησε τις πολιτικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Αβέρωφ Νεοφύτου στην καταστατική διαδικασία.

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία προσέλαβε στη συνέχεια η υπογραφή της υπέρ της υποψηφιότητας του προκατόχου της, μαζί με εκείνες άλλων κορυφαίων αξιωματούχων του κόμματος.

Ο Αβέρωφ που εμφανίστηκε έτοιμος από καιρό

Η ταχύτητα με την οποία ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανέπτυξε την προεκλογική του δραστηριότητα, κινητοποίησε στελέχη και εξασφάλισε δημόσιες δηλώσεις υποστήριξης κατέδειξε έναν πολιτικό βαθμό προετοιμασίας που υπερέβαινε τα χρονικά όρια της επίσημης εξαγγελίας του.

Η προσκόμιση περισσότερων από 3.000 υπογραφών, η στήριξη του αναπληρωτή προέδρου Ευθύμιου Δίπλαρου, των τριών αντιπροέδρων, ευρωβουλευτών και σημαντικού μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας αποτύπωσαν την έκταση των ερεισμάτων που εξακολουθεί να διατηρεί στο εσωτερικό της παράταξης.

Για τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ, η σημερινή αναμέτρηση έχει αναπόφευκτα και χαρακτήρα πολιτικής επανανομιμοποίησης. Οι αναφορές του στην εμπειρία του 2023, οι αιχμές για τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη εκείνη η προεκλογική εκστρατεία και η αρχική επιφύλαξή του έναντι της εσωκομματικής διαδικασίας προσέδωσαν στη νέα διεκδίκηση διαστάσεις που υπερβαίνουν μια συμβατική προεδρική υποψηφιότητα.

Το ζητούμενο για τον ίδιο είναι κατά πόσον η επιρροή που διατηρεί στα κομματικά κλιμάκια μπορεί να μετατραπεί σε ανανεωμένη εντολή από τη συναγερμική βάση.

Ο Παμπορίδης και η αμφισβήτηση των εσωκομματικών συσχετισμών

Ο Γιώργος Παμπορίδης επέλεξε να επενδύσει στην ανάγκη πολιτικής ανανέωσης, στη μεταρρυθμιστική του ταυτότητα και στη δυνατότητα διεύρυνσης της εκλογικής απήχησης του ΔΗΣΥ πέραν των παραδοσιακών κομματικών του ορίων.

Η δημόσια υποστήριξη από προσωπικότητες όπως ο Ιωάννης Κασουλίδης, η Στέλλα Κυριακίδου, ο Χάρης Γεωργιάδης, η Αναστασία Ανθούση και ο Μιχάλης Ιωαννίδης ανέδειξε μια διαφορετική συσπείρωση στο εσωτερικό της παράταξης, προσδίδοντας στην υποψηφιότητά του ιδιαίτερο πολιτικό βάρος.

Οι παρεμβάσεις του, εντούτοις, δεν περιορίστηκαν στην προβολή των πολιτικών του θέσεων. Οι καταγγελίες περί «ομερτά», οι αναφορές σε προσπάθειες αποθάρρυνσης στελεχών από τη δημόσια έκφραση των προτιμήσεών τους και οι αιχμές για καλλιέργεια κλίματος προεξόφλησης του αποτελέσματος μετέφεραν μέρος της αντιπαράθεσης στο πεδίο της εσωκομματικής δημοκρατίας.

Οι δύο υποψηφιότητες απέκτησαν, κατ' επέκταση χαρακτηριστικά μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τη σχέση της ηγεσίας με τη βάση και τη σημασία των παραδοσιακών κομματικών μηχανισμών στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων.

Το στοίχημα της Αννίτας την επόμενη ημέρα

Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η Αννίτα Δημητρίου θα κληθεί να διαχειριστεί μια σύνθετη πολιτική πραγματικότητα. Η συνύπαρξη της εκλεγμένης προέδρου της παράταξης με έναν υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα αντλεί τη νομιμοποίησή του απευθείας από τα μέλη δημιουργεί μια νέα συνθήκη στην Πινδάρου.

Η κατανομή των πολιτικών πρωτοβουλιών, η χάραξη της προεκλογικής στρατηγικής, η διαχείριση των ενδεχόμενων συμμαχιών και η σχέση του κόμματος με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη θα αποτελέσουν πεδία στα οποία η ηγεσία και ο εκλεκτός της κάλπης θα πρέπει να διαμορφώσουν κοινό βηματισμό.

Εξίσου κρίσιμη θα είναι η διαχείριση του ηττημένου και των στελεχών που συντάχθηκαν δημοσίως μαζί του. Σε μια παράταξη με πρόσφατη εμπειρία εσωτερικής διάσπασης σε Προεδρικές εκλογές, οι διακηρύξεις περί ενότητας δεν αρκούν από μόνες τους για να διασφαλίσουν την πολιτική και οργανωτική συστράτευση.

Μια αναμέτρηση που αφορά και το Προεδρικό

Η σημερινή διαδικασία δεν αφήνει αδιάφορο ούτε το Προεδρικό. Η ανάδειξη του πρώτου επίσημου διεκδικητή της Προεδρίας της Δημοκρατίας για το 2028 διαμορφώνει νέα δεδομένα στον ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό, στις διακομματικές διεργασίες και στους υπολογισμούς για τις μελλοντικές εκλογικές συνεργασίες.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, το ουσιαστικό διακύβευμα παραμένει η επαναδιεκδίκηση της εξουσίας με όρους πολιτικής αυτονομίας, διευρυμένης εκλογικής απήχησης και εσωτερικής συνοχής.

Η αποψινή ετυμηγορία θα επιλύσει το ζήτημα της υποψηφιότητας. Δεν θα διευθετήσει κατ' ανάγκην τους ανοιχτούς λογαριασμούς μιας παράταξης που εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις πολιτικές συνέπειες του 2023.