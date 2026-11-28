LIVE: Αβέρωφ και Παμπορίδης διασταυρώνουν τα ξίφη τους - Η μάχη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ
Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια εσωκομματική αναμέτρηση με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην ετυμηγορία της κομματικής βάσης, με τους δύο υποψηφίους να διεκδικούν την επικράτηση στη σημερινή εκλογική διαδικασία. Το ThemaOnline σας μεταφέρει ζωντανά τις εξελίξεις