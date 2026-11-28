«Σήμερα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ασκεί στην πράξη την εσωκομματική δημοκρατία, δίνοντας τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα μέλη του. Η δύναμη της Παράταξής μας ήταν, είναι και θα παραμείνει οι άνθρωποί της. Η συμμετοχή τους στις συλλογικές μας αποφάσεις έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.», ανέφερε ο κ. Δίπλαρος

Ο κ. Δίπλαρος ανέφερε «όποια κι αν είναι η ετυμηγορία της κάλπης, οφείλουμε όλοι ανεξαιρέτως να τη σεβαστούμε. Αυτή είναι, άλλωστε, η πεμπτουσία της δημοκρατίας.»

«Στη σημερινή διαδικασία δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά ανήκουμε όλοι στην ίδια Παράταξη.», σημείωσε.

Ο κ. Δίπλαρος ανέφερε «θεωρώ πως το σημερινό αποτέλεσμα θα είναι κομβικό τόσο για την πορεία του Δημοκρατικού Συναγερμού όσο και για το μέλλον της Παράταξής μας.»

«Από αύριο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, έχουμε μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις. Η ευθύνη μας δεν εξαντλείται στα εσωκομματικά ζητήματα, αλλά εκτείνεται πρωτίστως απέναντι στην κοινωνία και στον τόπο μας.»