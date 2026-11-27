Ο βουλευτής ζήτησε δημόσια την παραίτηση της Επιτρόπου, έπειτα από αναφορά που, όπως υποστήριξε, έγινε κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Σούγλη, η Επίτροπος επικαλέστηκε την περίπτωση ομόφυλου ζευγαριού που εργάζεται στο γραφείο της, κατά τη συζήτηση για την αφαίρεση των ονομάτων των γονέων από τα δελτία ταυτότητας. Ο ίδιος συνέδεσε την αναφορά αυτή με τις αλλαγές που είχαν αποφασιστεί το καλοκαίρι και ζήτησε την παραίτησή της.

«Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα»

Η Έλενα Περικλέους απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό. Όπως εξήγησε, κατά τη συνεδρία της ζητήθηκε να αναφέρει παράδειγμα μη τυπικής οικογένειας και η ίδια παρέπεμψε σε παράπονο που είχε υποβληθεί στο γραφείο της σχετικά με την εγγραφή παιδιού.

«Σε κανένα σημείο της τοποθέτησής μου δεν ανέφερα ότι η υπόθεση αφορούσε εργαζόμενους στο Γραφείο μου», ξεκαθάρισε. Χαρακτήρισε τον ισχυρισμό ανακριβή, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται σε όσα ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής.

Η Επίτροπος δεν ανακοίνωσε πρόθεση παραίτησης, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της με ανεξαρτησία και προτεραιότητα την προστασία των δικαιωμάτων κάθε παιδιού.

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